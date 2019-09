Malteser in Deutschland

Pressekonferenz 11. 9. 2019, Berlin/ 2. Malteser Migrationsbericht: Zahlen, Daten und Fakten zur Migration in Deutschland

Am 11. September stellen die Malteser den zweiten Migrationsbericht für Deutschland in Berlin vor. Er analysiert und bewertet den Stand von Zu- und Abwanderung, Flucht und Integration in Deutschland im Jahr 2018/19. Der wissenschaftliche Teil des von der Malteser Stiftung herausgegeben Berichts stammt federführend von Professor Lars P. Feld, Direktor des Walter Eucken Instituts in Freiburg und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er wird den Bericht zusammen mit dem Beauftragten der Malteser für den Migrationsbericht, Karl Prinz zu Löwenstein, erläutern.

Löwenstein: "Der Malteser Migrationsbericht hat den Anspruch, den Fakten Raum zu geben, nicht der Stimmungslage. Nach eingehender wissenschaftlicher Analyse kommt der Bericht zu dem Schluss, dass die Immigration - nicht nur, aber insbesondere auch die von Geflüchteten - für Deutschland zu bewältigen ist. Entscheidend ist dafür neben einer gelingenden Integration der Menschen in den Arbeitsmarkt das alltägliche Miteinander. In der öffentlichen Diskussion liegt der Fokus dazu noch zu einseitig auf der Frage, wem und wie die Grenzen Deutschlands geöffnet oder verschlossen werden. Priorität muss jetzt die Frage der Integration der hier bereits lebenden Menschen bekommen."

Zum Grenzregime Deutschlands und der Europäischen Union greift Löwenstein den Vorschlag des internationalen Malteserordens in Rom auf: "Wir dürfen die Dramen auf den Fluchtwegen nicht ignorieren. Die Situation, insbesondere im Mittelmeer, ist untragbar. Es müssen für Verfolgte Möglichkeiten geschaffen werden, bereits in den Herkunftsländern beim deutschen Staat Schutz zu suchen. Und wir müssen es ermöglichen, sich bereits in den Herkunftsländern für Arbeitsplätze in Deutschland zu qualifizieren. Es ist klug, diese Auswahl von uns aus aktiv anzugehen."

Der 2. Malteser Migrationsbericht umfasst die Themen Migrationsentwicklungen, Asylverfahren, Arbeitsmarkt, fiskalische Aspekte der asylbedingten Zuwanderung, Kriminalität, gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten und das Spannungsfeld von Migration und nationaler Identität. Im Nachwort stellt der Großkanzler des Malteserordens in Rom seine internationale Sicht auf die Migrationsthematik dar. Der 130-seitige Bericht wird parallel zur Vorstellung am 11. September zum Download bereitstehen.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz "Vorstellung Migrationsbericht" ein: Datum: 11. September 2019, 11-12 Uhr Ort: Hotel Aquino Tagungszentrum (Katholische Akademie), Hannoversche Str. 5b, 10115 Berlin Gesprächsteilnehmer: Prof. Lars P. Feld, Direktor des Walter Eucken Instituts in Freiburg und "Wirtschaftsweiser" Karl Prinz zu Löwenstein, Beauftragter für den Malteser Migrationsbericht

