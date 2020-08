ZDFinfo

Woche 33/20 Freitag, 14.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010 6.10 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010 6.55 24 Stunden Dachau Deutschland 2020 7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 7.55 Frontal 21 8.40 auslandsjournal 9.10 Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan Rassisten in den Südstaaten USA 2016 9.55 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.35 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 2017 18.20 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 22.25 Rechte Verschwörer - Angriff von innen? Deutschland 2020 23.10 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 23.55 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.05 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 2016 1.50 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 2016 2.35 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär Deutschland 2020 3.20 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff Frankreich 2018 4.05 Kim Dotcom - Caught in the Web Neuseeland 2017 Woche 34/20 Samstag, 15.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.20 Burgen - Steinerne Macht Das perfekte Bollwerk Großbritannien 2014 12.05 Burgen - Steinerne Macht Welt der Ritter Großbritannien 2014 12.50 Die Superburg des Richard Löwenherz Frankreich 2019 13.35 Vom Dunkel ins Licht - Die Erfindung der Gotik Frankreich 2019 14.20 Da Vinci Code an der Loire Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Vom Dunkel ins Licht - Die Erfindung der Gotik Frankreich 2019 21.40 Da Vinci Code an der Loire Deutschland 2019 22.20 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 23.10 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 23.50 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 0.35 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 1.20 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 2.05 Geheimes Paris - Sacré-Coeur Frankreich/Deutschland 2018 2.50 Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen Frankreich 2019 3.35 Notre-Dame brennt - 12 Stunden im Flammenmeer Frankreich 2020 4.20 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019

