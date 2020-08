ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfrisstige Programmänderung

Mainz, 11. August 2020

Mainz (ots)

Woche 33/20 Mittwoch, 12.08. Bitte Beginnzeitkorrkektur beachten: 13.35 Vergiftete Flüsse Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie Kanada 2017 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrkektur beachten: 15.50 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland/Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrkekturen beachten: 17.20 Steigende Pegel - Wenn das Wasser kommt Deutschland 2019 18.05 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrkekturen beachten: 21.40 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Die Suche nach Mothman Deutschland 2019 22.25 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Das Bermudadreieck Deutschland 2019 23.10 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko Deutschland 2016 23.55 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 0.35 heute journal 1.05 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Die Suche nach Attilas Grab Deutschland 2019 1.50 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Der Schatz der Nibelungen Deutschland 2020 2.35 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Der Heilige Gral Deutschland 2020 3.20 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Deutschland 2019 4.05 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Das Bermudadreieck Deutschland 2019 4.50 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko Deutschland 2016 Woche 33/20 Donnerstag, 13.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Unsterbliches Pompeji Deutschland 2020 6.20 Das Geheimnis des Keltengrabs Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.17 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Hightech für den Alltag Heizung, Kühlschrank & Co. Deutschland 2018 9.05 Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen Frankreich 2019 9.50 Genial konstruiert Superschiffe Großbritannien 2018 10.35 Genial konstruiert Alpine Technik Großbritannien 2018 11.20 Genial konstruiert Mega-Bauten Großbritannien 2018 12.05 Genial konstruiert Superbrücken Großbritannien 2018 12.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kriminelle Ideen Großbritannien 2015 13.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015 14.20 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod Großbritannien 2015 15.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015 15.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building Großbritannien 2017 16.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Großbritannien 2017 17.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 18.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center Großbritannien 2017 18.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011 19.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011 23.10 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011 23.55 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011 0.40 heute journal 1.05 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020 1.50 ZDF-History Arafats Söldner - Die drei Leben des Willi Pohl Deutschland 2019 2.30 ZDF-History Blutiges Erbe - Geheimnisvolle Schlachtfelder im Osten Deutschland 2020 3.15 ZDF-History Mythos Söldner Deutschland 2014 4.00 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell