ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 10. August 2020

Mainz (ots)

Woche 33/20 Dienstag, 11.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017 6.25 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 7.05 Täter im Netz Der Fall Almahri USA 2019 7.50 Täter im Netz Der Fall Lewis USA 2019 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018 9.20 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen Deutschland 2018 10.05 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht Deutschland 2018 10.50 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 11.35 WISO-Dokumentation Ein Ex-Einbrecher packt aus Wie das eigene Zuhause sicher wird Deutschland 2020 12.20 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Deutschland 2016 12.50 ZDF-History Rückkehr in Uniform: Jüdische Deutsche im Krieg gegen Hitler Deutschland 2020 13.35 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 14.20 ZDF-History Chruschtschow - Der rote Zar Deutschland 2019 15.05 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 15.50 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018 16.35 ZDF-History Arafats Söldner - Die drei Leben des Willi Pohl Deutschland 2019 17.20 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 21.40 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 22.20 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 23.05 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 23.50 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 0.30 heute journal 1.00 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 1.45 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 2.30 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017 3.15 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017 4.00 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 36/20 Mittwoch, 02.09. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und Polyamorie USA 2019 "Der Anti-Trump - Senator John McCain" entfällt 19.30 Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung "Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US- Justiz?" entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 22.00 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 2020 22.45 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA Frankreich 2019 23.30 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere Frankreich 2019 "Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft" um 23.15 Uhr entfällt 0.15 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 "Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands" um 0.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 1.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell