Woche 26/20 Freitag, 26.06. Bitte Programmänderung beachten: 9.00 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 10.30 Oppenheimers Höllenfeuer - Der Vater der Atombombe USA 2014 11.15 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 12.00 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe Deutschland/Frankreich 2015 12.45 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters Deutschland/Frankreich 2015 13.30 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 14.15 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland/Großbritannien 2019 15.00 Unter Strom - Energie von morgen Deutschland 2019 15.45 Unter Strom - Mobilität von morgen Deutschland 2019 16.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 17.15 Outbreak in Montreal Die Angst vor der Super-Seuche 18.00 Leben sticht Freiheit Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an? 18.45 auslandsjournal - die doku: Inside China Wie die Pandemie das Land verändert China 2020 19.15 ZDF.reportage Airlines am Boden Luftfahrt in der Corona-Krise Deutschland 2020 19.45 Leschs Kosmos Corona - Wege aus der Krise Deutschland 2020 20.15 Corona 2020 - Der Ausbruch Schock und Versagen USA/China 2020 21.00 Corona - Schock und Zeitenwende Deutschland 2020 21.45 Leschs Kosmos Corona: Was sagt die Wissenschaft Deutschland 2020 22.30 ZDFzeit Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise USA 2020 23.15 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 0.00 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 Alle von 12.45 bis 0.45 Uhr eingeplanten Beiträge entfallen ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )

