ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 14. August 2019

Woche 34/19 Samstag, 17.08. Bitte Programmänderung beachten: 19.30 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017 "Die Multi-Kulti-Cops - Auf Streife mit Atakan und Nadja" um 19.15 Uhr entfällt "Deutschland, Deine Ämter - Die Fahnder vom Zoll" um 19.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 19.08. Bitte Programmänderungen beachten: 1.15 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018 "Die 90er - Jahrzehnt der Chancen: 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe" entfällt "Die 90er - Jahrzehnt der Chancen: 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber" um 2.00 Uhr entfällt 3.00 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018 "Die 90er - Jahrzehnt der Chancen: 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih" um 2.45 Uhr entfällt 3.45 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche Iran 2018 "Die 80er - Das explosive Jahrzehnt: 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock" um 3.30 Uhr entfällt Die 80er - Das explosive Jahrzehnt: 1984-86: Superstars und Supergau" um 4.15 Uhr entfällt 4.15 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 "Die 80er - Das explosive Jahrzehnt:1987-89: Endzeitangst und Mauerfall" um 4.45 Uhr entfällt Dienstag, 20.08. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne "ZDF-History: "Wahr oder falsch? Die großen Mythen der Bundesrepublik" um 5.30 Uhr entfällt 6.00 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors "ZDF-History: "Die Akte Ramstein" um 6.15 Uhr entfällt 6.45 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes "Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall Peter Graf" um 7.00 Uhr entfällt 7.30 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung "ZDF-History: Berühmte Tote der Geschichte" um 7.45 Uhr entfällt 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks "Mördern auf der Spur: Wenn Frauen morden" um 8.30 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 1.15 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe Deutschland 2018 "Genial konstruiert: Superflieger" entfällt 2.00 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber Deutschland 2018 "Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug" entfällt 2.45 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 "Pioniere: Siegeszug der Düsenjets" entfällt 3.30 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 "Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr" entfällt 4.15 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 "Mythos Concorde: Wettlauf am Himmel" entfällt 4.45 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 "Mythos Concorde: Triumph und Tragödie" entfällt Mittwoch, 21.08. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 ZDF-History Wahr oder falsch? Die großen Mythen der Bundesrepublik Deutschland 2019 "DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug" entfällt 6.15 ZDF-History Die Akte Ramstein Deutschland 2018 "Geheimnisse der Sowjet-Technik - Mondraketen und Monsterflieger" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 23.08. Bitte Programmänderung beachten: 16.45 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 "Schnäppchenjagd: Verloren, verpfändet, versteigert" entfällt ( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 37/19 Mittwoch, 11.09. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 15.45 Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe "Kriminelle Karrieren: Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher" entfällt 16.30 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen 17.15 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz 18.00 Alte Bündnisse - neue Bedrohungen Deutschlands Rolle in der NATO und der Welt Polen/Frankreich 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

