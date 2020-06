ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 9. Juni 2020

Mainz (ots)

Woche 24/20 Mittwoch, 10.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016 23.10 Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit? Großbritannien 2018 23.55 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte Urzeitjäger USA 2014 0.40 heute journal 1.10 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? USA 2010 1.55 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne USA 2013 2.40 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? USA 2014 3.20 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis USA 2010 4.05 Mysterien des Weltalls Wiederauferstehung USA 2010 4.50 Mysterien des Weltalls Bausteine des Lebens USA 2010 Woche 24/20 Donnerstag, 11.06. Bitte Programmänderungen beachten: 5.35 Warum wir hassen Fremde USA 2019 "Mysterien des Weltalls: Das Spiel mit der Zeit" entfällt 6.20 Warum wir hassen Völkermord USA 2019 "Mysterien des Weltalls: Gibt es ein Schattenuniversum?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmergänzung beachten: 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.50 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.20 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 22.25 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 23.10 Geheimes Paris - Sacré-Coeur Frankreich/Deutschland 2018 23.55 Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen Frankreich 2019 0.40 heute journal 1.10 Geheime Bunker Beton gegen Bomben Deutschland 2020 1.55 Geheime Bunker Angst vor dem Atomkrieg Deutschland 2020 2.40 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 3.20 Geheime Unterwelten der SS Wunderwaffen und Verstecke Deutschland 2019 4.05 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 4.50 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 Woche 24/20 Freitag, 12.06. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.20 Erdogans AKP Eine Partei verändert die Türkei Türkei 2019 ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.35 Irans stille Revolution - Frauen kämpfen um ihre Freiheit Großbritannien 2018 12.20 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS Großbritannien 2018 13.20 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz Frankreich 2019 14.05 Fremde Heimat Saudi-Arabien Eine Frau zwischen zwei Welten Großbritannien 2019 14.50 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr Großbritannien 2019 15.35 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 16.20 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 2019 17.05 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 17.50 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei Gesichtern Saudi-Arabien/Frankreich 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013 21.40 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 22.25 ZDF-History Deutsche Reporter an der Front Deutschland 2014 23.10 ZDF-History Mythos Söldner Deutschland 2014 23.50 ZDF-History Tödliche Fehler. Die letzte Fahrt der Titanic. Deutschland 2020 0.35 heute journal Deutschland 2020 1.05 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 1.50 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 2019 2.35 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 3.20 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei Gesichtern Saudi-Arabien/Frankreich 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 25/20 Samstag, 13.06. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 5.45 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS Großbritannien 2018 "Die Kurden - Unterdrückung, Terrorismus und Verrat" um 6.15 Uhr entfällt 6.45 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz Frankreich 2019 "Ermittler! - Kein Opfer ist vergessen" um 7.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 18.06. Bitte Programmänderungen beachten: 5.15 Die Geheimnisse der Russenmafia Gewalt, Geschäft, Gefängnis Deutschland 2019 "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Jack the Ripper" um 5.30 Uhr entfällt 6.00 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmergänzung beachten: 12.45 ZDF-History Arafats Söldner - Die drei Leben des Willi Pohl Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell