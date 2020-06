ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 5. Juni 2020

Mainz (ots)

Woche 24/20 Samstag, 06.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 6.20 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf Frankreich 2019 7.05 Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016 7.45 Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die Armut USA 2018 8.35 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär Deutschland 2020 9.15 Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies USA 2018 10.50 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff Frankreich 2018 11.35 Leschs Kosmos Digitale Revolution: die Zukunft des Lernens Deutschland 2019 12.05 Terra X Die Vermessung der Erde Von der Nebra-Scheibe bis zum GPS Deutschland 2019 12.50 Terra X Die Vermessung der Erde Von Kolumbus bis ins All Deutschland 2019 13.35 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 14.15 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 15.05 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Terra X Die Vermessung der Erde Von Kolumbus bis ins All Deutschland 2019 21.40 Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen Frankreich 2019 22.25 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 23.10 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 23.50 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 0.35 Genial konstruiert Alpine Technik Großbritannien 2018 1.20 Genial konstruiert Superbrücken Großbritannien 2018 2.05 Genial konstruiert Mega-Bauten Großbritannien 2018 2.50 Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen Frankreich 2019 3.35 Terra X Die Vermessung der Erde Von der Nebra-Scheibe bis zum GPS Deutschland 2019 (weiter im Ablauf) Sonntag, 07.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.05 Deutschland extrem - Extremismus von links und rechts Deutschland 2019 7.50 Störfall AfD - Das Netz der Rechten Deutschland 2019 8.35 ZDFzoom Mordfall Lübcke Wer steckt hinter dem Attentat? Deutschland 2020 9.05 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 9.50 Deutschland radikal - Internet, Hetze, Gewalt Deutschland 2017 10.35 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 11.25 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 12.10 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 12.55 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 13.40 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wohlstand in Gefahr? Deutschland 2016 14.10 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 14.40 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016 15.15 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018 16.00 Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch Deutschland 2020 16.45 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 17.30 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 18.15 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 18.55 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär Deutschland 2020 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 22.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 23.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 23.55 Inside NATO Eine amerikanische Erfindung? Deutschland 2019 0.40 Inside NATO Das große Wettrüsten Deutschland 2019 1.20 Inside NATO Krieg und neue Feinde Deutschland 2019 2.05 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 2.50 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 3.35 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 (weiter im Ablauf) Montag, 08.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.40 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 8.30 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor Australien 2018 9.10 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 9.55 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 10.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 11.30 Frontal 21-Dokumentation Todesflug MH17 - Den Tätern auf der Spur Deutschland 2019 11.55 Rätselhafte Geschichte Hitlers Ende Großbritannien 2015 12.40 Der Nazi-Plan Saat des Bösen Großbritannien/USA/Deutschland 2019 13.30 Der Nazi-Plan Aufmarsch zur Apokalypse Großbritannien/USA/Deutschland 2019 14.10 Der Nazi-Plan Mord an einem Volk Großbritannien/USA/Deutschland 2019 14.55 Der Nazi-Plan Welt in Flammen Großbritannien/USA/Deutschland 2019 15.40 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009 16.25 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009 (weiter im Ablauf ) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012 22.25 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 0.35 heute journal 1.05 Mythen-Jäger Der Kelch von Valencia Großbritannien 2014 1.50 Mythen-Jäger Das Geheimnis der Maya Großbritannien 2014 2.35 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014 3.20 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 2011 4.05 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 2013 4.50 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 (weiter im Ablauf)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell