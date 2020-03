ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 12. März 2020

Mainz (ots)

Woche 11/20 Freitag, 13.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 5.55 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 6.20 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014 7.05 Mysterien des Weltalls Wie funktioniert das Universum? Mit Morgan Freeman USA 2010 7.50 forum am freitag 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 auslandsjournal Deutschland 2020 8.35 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 9.20 Die Neureichen von San Francisco Amerikanischer Traum oder Albtraum? USA 2019 10.05 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die Überdosis USA 2019 10.50 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016 11.35 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 12.20 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf Frankreich 2019 13.05 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 13.50 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 14.35 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 15.05 ZDF-History Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens Deutschland 2019 15.50 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017 16.35 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 17.20 Geheimnisse des Towers Prinzen und Rebellen Großbritannien 2018 18.05 Geheimnisse des Towers Könige und Henker Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 22.25 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 23.10 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 23.50 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 0.35 heute journal 1.05 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 1.50 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 2.35 Schottland - Kampf der Clans Robert the Bruce Großbritannien 2018 3.20 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 4.05 Schottland - Kampf der Clans Verrat an der Königin Großbritannien 2018 4.50 ZDF-History Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte Deutschland 2016 Woche 13/20 Montag, 23.03. Bitte Programmänderung beachten: 11.45 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014 "Der Fall Jonathan Vass" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 26.03. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 Die Kanada-Saga Aufschwung und Krise Kanada 2017 6.00 Die Kanada-Saga Zweiter Weltkrieg Kanada 2017 6.45 Mysterien des Weltalls Die Erde nimmt ihre Wunder zurück Mit Morgan Freeman USA 2016 7.30 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nach Deutschland 2019 "planet e.: Bauern im Hitzestress - Klimakrise auf dem Acker" um 7.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 27.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Mysterien des Weltalls Das ewige Leben Mit Morgan Freeman USA 2016 "Mysterien des Weltalls - Gibt es ein Schattenuniversum?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )

