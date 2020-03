ZDFinfo

Woche 11/20 Mittwoch, 11.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.45 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 2019 6.25 ZDF-History Die großen Fälscher der Geschichte Deutschland 2016 6.55 Frontal 21-Dokumentation Todesflug MH17 - Den Tätern auf der Spur Deutschland 2019 7.25 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 16.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 17.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 18.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 18.50 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 19.35 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 21.40 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 22.25 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 23.05 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 23.50 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 0.30 heute journal 0.55 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 1.40 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 2.25 Der Zweite Weltkrieg Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2018 3.10 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 3.55 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 4.40 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 Woche 11/20 Donnerstag, 12.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 6.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 6.55 ZDF.reportage Die Trucker Gehetzt, gestoppt, geliefert Deutschland 2020 7.25 ZDF.reportage Die Trucker Volle Ladung Stress Deutschland 2020 7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 7.55 ZDF.reportage Die Trucker Tag und Nacht auf Achse Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.40 Die Abschlepper Immer Ärger im Autoknast Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.45 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo Deutschland 2020 "Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" entfällt 13.30 Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit Deutschland 2020 14.15 ZDFzoom Mangelware Medizin? Corona, China und der Arzneimittelmarkt Deutschland 2020 14.40 ZDF-History Grippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen Seuchen Deutschland 2020 15.15 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 16.00 Outbreak in Montreal Die Angst vor der Super-Seuche 16.45 auslandsjournal - die doku: In Quarantäne - Chinas Kampf gegen das Coronavirus Deutschland 2020 17.20 auslandsjournal - die doku Zwischen Pandemie und Hysterie - Wie das Coronavirus die Welt erschüttert Deutschland 2020 18.05 ZDF.reportage Vorsicht, Ansteckungsgefahr! Deutschland und die Corona-Krise Deutschland 2020 "ZDF.reportage: Vorsicht, Ansteckungsgefahr! Deutschland in der Corona-Krise" (30') entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.10 Mord im Konsulat Mohammed bin Salman und der Fall Khashoggi USA 2020 22.50 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors Großbritannien 2017 23.35 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes Großbritannien 2017 0.20 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung Großbritannien 2017 1.05 heute journal ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.55 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 3.40 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 2019 4.25 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 Woche 11/20 Freitag, 13.03. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 ZDF-History Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte Deutschland 2016 "ZDF-History: Superhelden der Geschichte - Von Odysseus bis Mandela" entfällt Woche 12/20 Samstag, 14.03. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.15 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 "Burgen - Mythos und Wahrheit: Feste Mauern" entfällt 2.45 Burgen - Mythos und Wahrheit Die Zeit der Ritter Deutschland 2019 3.30 Burgen - Mythos und Wahrheit Bollwerke der Macht Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 16.03. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Ermittler! Nur ein Unfall Deutschland 2020 "Täterjagd: Der Fall Nelly Crémel" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 18.03. Bitte Programmänderung beachten: 8.45 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 "Mörderjagd: Mord ohne Leiche" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 19.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018 "Iran - Zwischen Mullahs und Moderne" um 5.30 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 16/20 Dienstag, 14.04. Bitte Programmänderungen beachten: 19.30 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010 "Body Language - Geheimnisvolle Körpersprache" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 17/20 Montag, 20.04. Bitte Programmänderungen beachten: 13.30 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016 "Body Language - Geheimnisvolle Körpersprache" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 21.04. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010 "Body Language - Geheimnisvolle Körpersprache" entfällt ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )

