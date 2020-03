ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 6. März 2020

Mainz (ots)

Woche 11/20 Samstag, 07.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Dunkle Vergangenheit Schweden 2019 12.45 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Der Prozess Schweden 2019 13.40 Täterjagd Der Fall Chantal Ternik Frankreich 2018 14.25 Täterjagd Der Fall Christelle Leroy Frankreich 2018 15.10 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015 15.50 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 16.40 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill Deutschland 2018 17.20 Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen Deutschland 2018 18.05 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015 18.50 Polizei im Einsatz Brennpunkt Berlin Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Geheimnisse der Toten Der Fund im See Deutschland 2018 22.25 Täterjagd Der Fall Benoît Philippens Frankreich 2018 23.10 Täterjagd Der Fall Chantal Ternik Frankreich 2018 23.50 Der Fall Dennis Nilsen Großbritannien 2013 0.35 Täterjagd Der Fall Cyril Koskinas Frankreich 2018 1.20 Täter im Netz Der Fall Almahri USA 2019 2.00 Täter im Netz Der Fall Roberts USA 2019 2.45 Täterjagd Der Fall Akira Ojima Frankreich 2018 3.30 Täterjagd Der Fall Marc Van Beers Frankreich 2018 4.10 Täterjagd Der Fall Angélique Dumetz Frankreich 2018 4.55 heute-show Woche 11/20 Sonntag, 08.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Ermittler! Nur ein Unfall Film von Britta Marks und Marco Lückenhaus Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 Carnuntum - Weltstadt im Land der Barbaren Österreich 2015 ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.20 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 12.05 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 12.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 Mythos Dschingis Khan Die Suche nach dem verborgenen Grab Deutschland 2014 15.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 16.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 17.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 18.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 18.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Kampf um Caesars Erbe Die Schlacht von Actium Frankreich 2010 22.25 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte König Salomos sagenhafter Reichtum Großbritannien 2018 0.40 Mythos Dschingis Khan Die Suche nach dem verborgenen Grab Deutschland 2014 1.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 2.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 2.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 3.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 4.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 Woche 11/20 Montag, 09.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 5.50 Kampf um Caesars Erbe Entscheidung bei Philippi Frankreich 2010 6.35 Kampf um Caesars Erbe Die Schlacht von Actium Frankreich 2010 7.20 Ermittler! Dunkler Fjord Film von Britta Marks und Marco Lückenhaus Deutschland 2020 7.50 Täterjagd Der Fall Benoît Philippens Frankreich 2018 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Täterjagd Der Fall Chantal Ternik Frankreich 2018 9.20 Täterjagd Der Fall Brigitte Troadec Frankreich 2019 10.05 Täterjagd Der Fall Christelle Leroy Frankreich 2018 10.50 Ermittler! Kein Opfer ist vergessen Staffel 2 Folge 13 Deutschland 2019 11.20 Von Fall zu Fall - Einsatz für den Kriminaldauerdienst Film von Jochen Schulze und Oliver Koytek Deutschland 2020 12.05 Rechter Terror in Neukölln? - Der Fall Burak Bektas Deutschland 2020 12.50 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 13.35 ZDF-History Deutsche Reporter an der Front Deutschland 2014 14.20 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Jäger Deutschland 2020 15.05 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 2020 15.50 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016 16.35 ZDF-History Die Royals und die Nazis Deutschland 2018 17.20 ZDF-History Der Zweite Weltkrieg - Das sollten Sie wissen Deutschland 2019 18.05 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 23.10 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 23.55 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 0.35 heute journal 1.05 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines Phantoms Großbritannien 2019 1.50 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks USA 2017 2.35 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore Großbritannien 2017 4.00 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby? USA 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

