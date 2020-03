ZDFinfo

Woche 11/20 Dienstag, 10.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Der Nazi-Plan Saat des Bösen Großbritannien/USA/Deutschland 2019 16.35 Der Nazi-Plan Aufmarsch zur Apokalypse Großbritannien/USA/Deutschland 2019 17.20 Der Nazi-Plan Mord an einem Volk Großbritannien/USA/Deutschland 2019 18.05 Der Nazi-Plan Welt in Flammen Großbritannien/USA/Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.10 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 1.55 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 2.40 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 3.25 Despoten Bin Laden - Drahtzieher des Terrors Großbritannien 2015 4.10 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017 4.55 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 USA 2014 Woche 11/20 Donnerstag, 12.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 12.15 ZDFzoom Vollgas oder Scheitern Auto-Deutschland unter Druck Deutschland 2019 "Die Staumacher - Straßenbauer im Einsatz" entfällt 12.45 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche Deutschland 2019 "WISO-Dokumentation: Mit 500 PS durch Europa - Balkan" entfällt 13.30 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo Deutschland 2020 "Die Akte VW - Geschichte eines Skandals" entfällt 14.15 Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit Deutschland 2020 15.00 ZDF-History Grippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen Seuchen Deutschland 2020 15.30 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 16.15 Outbreak in Montreal Die Angst vor der Super-Seuche 17.00 auslandsjournal - die doku: In Quarantäne - Chinas Kampf gegen das Coronavirus Deutschland 2020 "Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben" um 17.15 Uhr entfällt 17.30 auslandsjournal - die doku Zwischen Pandemie und Hysterie - Wie das Coronavirus die Welt erschüttert Deutschland 2020 18.15 ZDF.reportage Vorsicht, Ansteckungsgefahr! Deutschland in der Corona-Krise Deutschland 2020 "Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven" um 18.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

