ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 10. Dezember 2019

Woche 50/19 Mittwoch, 11.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016 6.20 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund Deutschland 2010 7.05 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 7.50 Mafia Neapel - Der lange Arm der Camorra Italien 2019 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.55 Mafia - Die Paten von Chicago Entscheidung USA 2017 10.35 Mafia - Die Paten von Chicago Ein neuer Anfang USA 2017 11.20 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 2017 12.00 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 2017 12.40 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.10 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016 14.55 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 21.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 22.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 23.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 23.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Die Geheimnisse der Toten Bizarre Wünsche Deutschland 2019 1.45 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 2.35 Serienkiller - Mörderische Triebe Deutschland 2013 "Ermittler! - Frauen im Visier" um 2.45 Uhr entfällt "Ermittler! - Lösung im Labor" um 3.15 Uhr entfällt 3.20 Ermittler! Grab in der Tiefe 3.50 Tödliche Entscheidung - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 2019 4.35 ZDF.reportage Wie sicher sind unsere Städte? Zwischen echter und gefühlter Bedrohung Deutschland 2019

