Das Erste: "Bonusfamilie" nicht nur in der linearen Ausstrahlung erfolgreich

Die ARD Mediathek konnte für die turbulente Familiengeschichte bis gestern bereits 704.000 Abrufe erzielen. Die ersten beiden Folgen der neuen Serie "Bonusfamilie" erreichten gestern 3,39 Millionen Zuschauer im Ersten - das entspricht einem Marktanteil von 13,2 Prozent. Die weiteren Doppelfolgen zeigt Das Erste am Mittwoch, 27. November 2019, 20:15 Uhr und am Mittwoch, 4. Dezember 2019, 20:15 Uhr. Alle Folgen sind bis zu jeweils sechs Monate nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar. In den Hauptrollen sind Inez Bjørg David, Anna Schäfer, Lucas Prisor und Steve Windolf zu sehen. Die Redaktion liegt bei Bettina Ricklefs (BR), Jana Brandt (MDR) und Barbara Biermann (SWR). Eine Produktion der good friends filmproduktion im Auftrag von BR, MDR und SWR.

