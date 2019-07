ZDF

Samstag, 27. Juli 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Pride Parade: Party und Protest Wenn die Pride Parade tanzend durch die Straßen von Berlin zieht, wird es laut und voller Glitzer. Der bunte Festzug besteht aus Menschen mit und ohne Behinderung und homosexuellen Aktivisten. Jedes Jahr ruft ein Bündnis aus behindertenpolitischen, psychiatriekritischen Aktivisten Ende Juni dazu auf, gemeinsam gesellschaftliche Werte zu hinterfragen. "Menschen - das Magazin" begleitet mit Sandra Olbrich die diesjährige Parade. Die ZDF-Moderatorin lernt Menschen wie den 61-jährigen Lutz kennen, der als schwuler Mann mit Behinderung doppelte Diskriminierung erlebt hat. Heute lebt er mit seinem Partner in einem Berliner Mehrgenerationenhaus in einer Pflege-Wohngemeinschaft für Schwule und Lesben. Samstag, 27. Juli 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Live aus Zwickau Der "Länderspiegel" ist fünf Wochen vor der Wahl in Sachsen unterwegs, in Zwickau. Die viertgrößte Stadt im Freistaat hat nach dem Ende der DDR mehr als 30.000 Einwohner verloren. Sie ist aber lange kein Verlierer der Wende. Zwickau zählt zu den Metropolregionen Mitteldeutschlands und hat eine der geringsten Arbeitslosenquoten Sachsens. Zwickau gilt als Wiege der Automobilindustrie. Einst Horch, dann Audi, in der DDR lief hier der Trabi vom Band. Die automobile Tradition setzt heute Volkswagen mit rund 7700 Beschäftigten fort. Jetzt will VW 1,2 Milliarden Euro investieren und Zwickau zu einem bedeutenden Zukunftsstandort für E-Mobilität machen. Doch die Autobranche und andere Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften. Die Stadt braucht mehr Zuwanderung, auch aus dem Ausland. Sachsen hat seit Pegida und den rechtsextremen Aufmärschen im nahen Chemnitz ein Imageproblem. Der "Länderspiegel" spricht live mit Zwickauer Bürgern über die Probleme in der Region. Eine Reportage durchs Osterzgebirge soll die Befindlichkeiten der Ostdeutschen vertiefen. Nirgendwo ist die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien so groß wie in diesem Landstrich an der Grenze zur Tschechischen Republik. Freital, Heidenau, Clausnitz - alles Orte, die für Übergriffe auf Flüchtlinge stehen, für Intoleranz und Fremdenhass. Das Kapitel von damals scheint beendet, doch die Wut bleibt. Moderatorin Yve Fehring spricht mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Seit 1990 regiert die Union in Sachsen. Doch die Zeiten der absoluten Mehrheiten sind lange vorbei, laut Umfragen ist die AfD derzeit sogar auf Augenhöhe und die Regierungsmehrheit aus CDU und SPD in Gefahr. Sonntag, 28 Juli 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Tage in Taizé - die Jugend der Welt an einem Ort Beten, singen - Stille. In sich hineinhören, in die Tiefe gehen, ins Gespräch mit Gott kommen inmitten einer großen Gemeinschaft. Das ist es, was jährlich Zehntausende nach Taizé zieht. Es sind vor allem junge Menschen, die aus Europa und der ganzen Welt kommen. Sie tauschen sich aus, über den Glauben, ihre Zukunft, aber auch über Politik oder Klimawandel - spirituell begleitet von den Brüdern von Taizé, einem internationalen Männerorden. Gründer der Communauté de Taizé war der Schweizer Roger Schütz (1915 bis 2005), heute ist der Deutsche Alois Löser Prior der Gemeinschaft. Vor 70 Jahren begannen die Brüder ihre Arbeit, nahmen damals Kriegsflüchtlinge auf in dem kleinen Ort nördlich von Cluny. Im Ursprung protestantisch, widmeten die Geistlichen bald ihr Leben der Ökumene. Berühmt wurde Taizé durch die ökumenischen Jugendtreffen, die bis heute stattfinden, zuletzt im Libanon. Der Bergpredigt verpflichtet, stellen die Brüder jedes Jahr unter einen Leitgedanken. 2019 ist es die "Gastfreundschaft". ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh spürt dem Geist von Taizé nach. Sie ist selbst vor Ort und begegnet den Jugendlichen, den freiwilligen Helfern, den Brüdern, Prior Alois und den Schwestern von St. André, die ebenfalls schon seit Jahrzehnten mithelfen. Sonntag, 28 Juli 2019, 11.40 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste "Malle ist nur einmal im Jahr!" Mit Spiel, Spaß und den aktuellsten Party-Hits findet Deutschlands größte Mallorca-Party heute auf dem Mainzer Lerchenberg statt. Gäste: Mickie Krause, Jürgen Drews, Peter Wackel, Jürgen Milski, Markus Becker, Tim Toupet, Anna-Maria Zimmermann, Marry, Olaf Henning, Die Zipfelbuben, Carolina, Lorenz Büffel, Mia Julia und andere. Sonntag, 28. Juli 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Story - Aktuelle Reportage Die Finals 2019 in Berlin - Ausblick auf die Deutschen Meisterschaften Formel 1: GP von Deutschland - Zusammenfassung aus Hockenheim Triathlon: Ironman Hamburg - Aktueller Bericht

