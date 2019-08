Frankfurter Rundschau: Um jeden Preis

Frankfurter Rundschau

Ohnmächtig haben Tories vom liberal-konservativen Flügel wie Davidson der Wandlung ihrer Partei zur stramm rechten englischen Nationalpartei zusehen müssen. Eine Umfrage hat im Sommer verdeutlicht: Die rund 160 000, überwiegend im englischen Süden beheimateten Mitglieder der Partei wollen nicht bewahren, was der Partei einst heilig war: der Zusammenhalt der vier Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland; der soziale und regionale Ausgleich des gesamten Königreiches und dessen Wohlstand. Alles egal, gab eine Mehrheit zu Protokoll: Wir nehmen die Spaltung des Landes, die Unabhängigkeit Schottlands, die Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland, auch schwere Einbußen für die Wirtschaft in Kauf - Hauptsache, der EU-Austritt wird durchgesetzt, notfalls ohne jede Vereinbarung. All das setzt Johnson nun um. Dabei rechtfertigt das Ergebnis des Referendums von 2016 solche Radikalität in keiner Weise. Von No Deal war damals nicht die Rede.

