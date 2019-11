ZDFinfo

Woche 46/19 Dienstag, 12.11. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Im Schatten des Verbrechens Deutschland 2016 "Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau" entfällt 6.20 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Genossin Nummer eins Deutschland 2016 "Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall" entfällt 7.05 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Bräute der Revolution Deutschland 2018 "ZDFzeit: Das Erbe der Treuhand: Aufbruch und Ausverkauf" entfällt 7.50 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Schöner Schein Deutschland 2016 "ZDFzeit: Das Erbe der Treuhand: Wut und Wirklichkeit" entfällt 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Geliebt und verstoßen Deutschland 2018 "ZDF-History: Die 50 Tage des Egon Krenz" entfällt 9.20 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse Deutschland 2017 10.05 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten Deutschland 2017 10.50 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod Deutschland 2017 11.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 2016 12.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van Bergen Deutschland 2019 12.50 ZDF-History Die "Wendemorde" - Wie DDR-Schwerverbrecher freikamen Deutschland 2019 13.35 Schottland - Kampf der Clans Robert the Bruce Großbritannien 2018 14.20 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 15.05 Schottland - Kampf der Clans Verrat an der Königin Großbritannien 2018 15.50 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016 16.35 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 17.20 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 18.05 Burgen - Monumente der Macht Conwy Castle 18.50 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz 23.55 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 0.40 heute journal 1.05 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 1.50 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 2019 2.35 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 3.20 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr Großbritannien 2019 4.05 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors 4.50 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes (Kommentar)

