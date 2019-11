ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 7. November 2019

Mainz (ots)

Woche 45/19 Freitag, 08.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 1918 - Showdown zum Frieden Deutschland 2018 6.50 ZDF-History Versailles - Schmach oder Chance Deutschland 2019 7.35 forum am freitag 7.50 auslandsjournal Deutschland 2019 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Ladenschluss - Das Ende der Shopping-Malls Schweiz 2019 8.50 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017 9.35 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 2019 10.20 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 11.05 ZDFzoom Hauptsache billig? - Das System Discounter Deutschland 2019 11.35 Das große Geschäft mit Altkleidern Wie Moderecycling funktioniert 12.20 Schmutzige Baumwolle - Sklaven der Textilindustrie Frankreich 2019 13.05 planet e.: Fast Fashion - Die Folgen des Modewahnsinns Deutschland 2019 13.35 Die SS Heydrichs Herrschaft 14.20 Die SS Der Machtkampf ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 23.10 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 23.55 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 0.35 heute journal 1.05 Terra X Verlorene Welten Zerstörtes Kulturerbe im Orient Deutschland 2015 1.50 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 2.35 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014 3.20 Mythen-Jäger Das Rätsel der Bundeslade Großbritannien 2012 4.05 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 4.50 Mythen-Jäger Das Geheimnis der Maya Großbritannien 2014

