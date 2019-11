ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 5. November 2019

Mainz (ots)

Woche 45/19 Mittwoch, 06.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Geheimnisse der digitalen Revolution Multimedia und Internet Deutschland 2016 6.20 Geheimnisse der digitalen Revolution Freiheitskämpfer und Verbrecher Deutschland 2016 7.05 Täter im Netz Der Fall Brizzi USA 2019 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.10 Mörderjagd Ein teuflischer Plan Frankreich 2015 9.55 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016 10.40 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit 11.25 Mörderjagd Tod einer Familie 12.10 Mörderjagd Tod in San Francisco 12.55 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 13.40 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 14.25 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016 23.55 Rätselhafte Geschichte Hitlers Ende Großbritannien 2015 0.40 heute journal 1.10 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 1.55 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 2.35 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 3.20 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 4.05 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 4.50 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 Woche 45/19 Donnerstag, 07.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.55 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 7.40 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.10 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 9.55 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 10.25 Die neuen Nazis - Vor der Wende Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Die neuen Nazis - Internationale Netzwerke Deutschland 2019 12.40 Die neuen Nazis - Der Nationalsozialistische Untergrund Deutschland 2019 13.25 ZDFzoom Die gezielte Manipulation Fake-News-Macher im Netz Deutschland 2019 13.55 ZDFzoom Staatsfeinde in Uniform Deutschland 2019 14.25 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr 22.25 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors 23.10 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes 23.55 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung 0.35 heute journal 1.05 Die SS Heydrichs Herrschaft 1.50 Die SS Der Machtkampf 2.30 Die SS Himmlers Wahn 3.15 Die SS Totenkopf 4.00 Die SS Die Waffen-SS 4.40 Die SS Mythos Odessa Woche 46/19 Samstag, 09.11. Bitte Programmänderung beachten: 21.45 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 "Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz" entfällt ( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen ) Sonntag, 10.11. Bitte Programmänderungen beachten: 21.45 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 "Wie der Mensch die Welt eroberte: Von Afrika in die Welt" entfällt 22.30 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 "Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Australien" entfällt 23.15 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017 "Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Asien" entfällt 0.00 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017 "Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Europa" entfällt 0.45 Mythen-Jäger Das Geheimnis der Maya Großbritannien 2014 "Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Amerika" entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 11.11. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014 "Mythen-Jäger: Das Geheimnis der Maya" vorgezogen auf 10.11. 0.45 Uhr ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 13.11. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 10.45 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen Deutschland 2018 "Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz" entfällt 11.30 ZDFzoom Boeings Todesmaschinen Der Skandal um die 737 Max Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 14.11. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 "Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 22.30 ZDFzeit Supermächte - Russlands Rückkehr? Deutschland 2018 "ZDF-History: KGB - Moskaus geheime Macht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )

