Mainz, 31. Oktober 2019

Woche 44/19 Freitag, 01.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.40 forum am freitag 7.55 Frontal 21 8.40 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 auslandsjournal 9.10 Glaubenskrieg um Abtreibung - Eine Debatte spaltet Amerika USA 2019 9.55 Missbrauch im Indianerreservat - Ein Kinderarzt vor Gericht USA 2019 10.40 Menschenhandel und Ausbeutung Zwangsprostitution in Amerika USA 2019 ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Die SS Heydrichs Herrschaft 21.40 Die SS Der Machtkampf 22.20 Die SS Himmlers Wahn 23.05 Die SS Totenkopf 23.50 Die SS Die Waffen-SS 0.30 heute journal 1.00 Die SS Mythos Odessa 1.45 ZDF-History Verwüstet, zerstört, entrechtet: Das Novemberpogrom 1938 Deutschland 2018 2.30 ZDF-History Rettung der Zehntausend - Die Kindertransporte Deutschland 2018 3.15 Verschleppt - Die Kinder des 20. Juli Deutschland 2018 4.00 ZDF-History Die Frauen des 20. Juli 1944 4.40 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Der 20. Juli 1944 Deutschland 2010 Woche 45/19 Samstag, 02.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Missbrauch im Indianerreservat - Ein Kinderarzt vor Gericht USA 2019 6.55 Menschenhandel und Ausbeutung Zwangsprostitution in Amerika USA 2019 7.40 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USA USA 2019 8.25 Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die Armut USA 2018 9.10 Ermittler! Grenzfälle 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Mörderjagd Tod einer Familie Frankreich 2015 10.25 Mörderjagd Tod in San Francisco ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.55 Mörderjagd Ein teuflischer Plan Frankreich 2015 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.25 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 2019 13.55 Ermittler! Grab in der Tiefe Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 22.25 Die Arier Deutschland/USA/Iran 2013 0.40 Mörderjagd Schatten des Zweifels 1.25 Mörderjagd Tod einer Familie 2.10 Mörderjagd Tod in San Francisco 2.55 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht 3.40 Mörderjagd Ein teuflischer Plan Frankreich 2015 4.25 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016 Woche 45/19 Sonntag, 03.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 heute-show 5.45 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 2019 6.15 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wird Schweiz 2019 6.45 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert Deutschland 2015 7.30 ZDF-History Mythos Plattenbau - Wohnträume aus Beton in Ost und West Deutschland 2019 8.15 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der Einheit Deutschland 2019 9.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.30 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 10.15 Medaillen um jeden Preis Die Partei, die Stasi und der Sport Deutschland 2017 11.00 ZDF-History Die Krake - Die Geschichte der Stasi Deutschland 2018 11.45 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Der lange Arm der Stasi Deutschland 2017 12.30 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018 13.20 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 14.05 Trabbi oder Käfer Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 14.50 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016 15.35 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 16.20 ZDF-History Walter Ulbricht - sein geheimes Doppelleben Deutschland 2018 17.05 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 2019 17.55 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 2019 18.40 DDR - die entsorgte Republik Anschluss oder Wiedervereinigung ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit 30 Jahre Mauerfall Das Erbe der Treuhand Aufbruch und Ausverkauf Deutschland 2019 23.10 ZDFzeit 30 Jahre Mauerfall Das Erbe der Treuhand Wut und Wirklichkeit Deutschland 2019 23.55 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 0.40 Medaillen um jeden Preis Die Partei, die Stasi und der Sport Deutschland 2017 1.20 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Der lange Arm der Stasi Deutschland 2017 2.05 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018 2.50 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 2019 3.40 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 2019 4.25 DDR - die entsorgte Republik Anschluss oder Wiedervereinigung Woche 45/19 Montag, 04.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 6.10 ZDF-History Walter Ulbricht - sein geheimes Doppelleben Deutschland 2018 6.55 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010 7.40 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben USA 2018 21.40 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht 22.25 Reiseführer in die Diktatur Weißrussland, Kasachstan und Tadschikistan 23.10 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika 23.55 Mafia auf dem Meer 0.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 1.35 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 2.20 Im Niemandsland - Was Korea teilt 3.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 3.50 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 4.35 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Woche 49/19 Samstag, 30.11. Bitte Programmänderung beachten: 10.00 ZDF-History König ohne Krone - Konstantin von Griechenland Deutschland 2016 "ZDF-History: Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )

