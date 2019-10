ARD Das Erste

"maischberger. die woche" am Mittwoch, 16. Oktober 2019, um 22:45 Uhr

Nach der erfolgreichen "Sommerstaffel" stellt "Maischberger" nun auf "maischberger. die woche" um: Nicht das eine Thema, sondern gleich mehrere zentrale Themen der Woche werden künftig in der ARD-Talksendung zur Debatte stehen. Was in der laufenden Woche Politik und Gesellschaft bewegt, wird Sandra Maischberger in unterschiedlichen Gästekonstellationen diskutieren: im Einzelgespräch, im Duell, mit einer Kommentatoren-Runde und mit den Zuschauern im Publikum.

In dieser Woche sind zu Gast die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Katarina Barley (SPD), Axel Thill von der britischen Brexit-Partei, Cem Özdemir, B'90/Grüne (Bundestagsabgeordneter), der Kabarettist Jürgen Becker, die Bloggerin Katharina Nocun und Christoph von Marschall (Diplomatischer Korrespondent des "Tagesspiegel").

"maischberger.die Woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit vincent production GmbH.

"maischberger.die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger Redaktion: Elke Maar (WDR)

