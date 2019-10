ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 44/19 Freitag, 01.11. Bitte neue Beginnzeit beachten: 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress Bitte Programmänderungen beachten: 13.00 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017 "Leschs Kosmos: Mit Vollgas in die Zukunft - Die neue Mobilität" entfällt "Leschs Kosmos: Feinstaub & Co: Die Wahrheit über das Risiko" um 13.30 Uhr entfällt 13.45 ZDF-History Kennedy gegen Callas - Das Duell der Diven Deutschland 2018 "Klima außer Kontrolle: Die Fakten" um 14.00 Uhr entfällt 14.30 ZDF-History Hollywoods wahre Prinzessinnen Deutschland 2019 "Klima außer Kontrolle: Auswirkungen und Strategien" um 14.45 Uhr entfällt 15.15 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 "Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten" um 15.30 Uhr entfällt 16.00 ZDF-History Promi-Geschwister - Verdammt verwandt! Deutschland 2018 16.45 ZDF-History Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich? Deutschland 2018 "planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr" um 17.15 Uhr entfällt 17.30 ZDF-History Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe Deutschland 2014 18.15 ZDF-History König ohne Krone - Konstantin von Griechenland Deutschland 2016 "planet e.: Volle Fahrt aufs Abstellgleis" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

