ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 28. Oktober 2019

Woche 44/19 Dienstag, 29.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.40 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 9.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 10.10 Kampf um die Wahrheit Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan 10.55 Täterjagd Der Fall Nathalie Villermet 11.40 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016 12.10 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016 12.40 ZDF-History Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 18.45 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-Linie Frankreich 2018 "Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Kleinigkeiten ganz groß" entfällt 19.30 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 "Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Bewegte Zeiten" entfällt 20.15 Böse Bauten Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee Deutschland 2018 "Pioniere: Siegeszug der Düsenjets" entfällt 20.55 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015 "Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr" um 21.00 Uhr entfällt 21.40 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017 "Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Auf Leben und Tod" um 21.45 Uhr entfällt 22.25 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 "Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug" um 22.30 Uhr entfällt 23.05 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Das Geheimnis von U 513 Deutschland 2012 "Hightech für den Alltag: Aufzug, Rolltreppe & Co." um 23.15 Uhr entfällt 23.50 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017 "Hightech für den Alltag: Heizung, Kühlschrank & Co." um 24.00 Uhr entfällt 0.35 heute journal 1.00 ZDF-History Die Krake - Die Geschichte der Stasi Deutschland 2018 1.45 ZDF-History Die großen Mythen der DDR - Wahrheit und Legende Deutschland 2019 2.30 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 3.15 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016 4.00 ZDF-History KGB - Moskaus geheime Macht Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

