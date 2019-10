ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 24. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 43/19 Freitag, 25.10. Bitte Programmänderungen beachten: 9.15 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 "Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat" entfällt 10.00 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 "Iran - Zwischen Mullahs und Moderne" entfällt 10.45 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 "Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz" um 11.00 Uhr entfällt 11.30 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 "Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator" um 11.45 Uhr entfällt 12.15 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 "Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators" um 12.30 Uhr entfällt 13.00 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts "Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger" um 13.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Unser Universum Technik im All 22.25 Unser Universum Stärker als die Sonne 23.10 Mysterien des Weltalls Ankunft auf der Erde Mit Morgan Freeman USA 2010 23.50 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 2010 0.35 heute journal 1.05 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014 1.45 Mysterien des Weltalls Was ist Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2010 2.30 Mysterien des Weltalls Das Spiel mit der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2015 3.15 Mysterien des Weltalls Gibt es einen Schöpfer? Mit Morgan Freeman USA 2010 4.05 Mysterien des Weltalls Sind wir alle Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 44/19 Samstag, 26.10. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 "Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat" entfällt 6.15 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 "Iran - Zwischen Mullahs und Moderne" entfällt 7.00 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 "Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz" um 7.15 Uhr entfällt 7.45 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 "Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator" um 8.00 Uhr entfällt 8.30 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 "Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators" um 8.45 Uhr entfällt 9.15 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts "Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger" um 9.30 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.58 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell