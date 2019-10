ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 23. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 43/19 Donnerstag, 24.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche Deutschland 2019 6.05 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 6.50 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016 7.35 ZDF.reportage Kein Geld für'n Supermarkt Der schwere Gang zur Tafel Deutschland 2018 8.10 ZDF.reportage Demos, Fußball und Randale Bereitschaftspolizei am Limit Deutschland 2019 8.40 ZDF.reportage Wie sicher sind unsere Städte? Zwischen echter und gefühlter Bedrohung Deutschland 2019 9.10 Leschs Kosmos Durchgefallen? Schule auf dem Prüfstand Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 ZDFzeit Achtung, Kundenfalle! Rabatt-Tricks, Preisfallen & Co. Deutschland 2019 21.40 ZDFzeit Kaufland oder Real? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019 23.10 Leschs Kosmos Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & No Deutschland 2019 23.40 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 0.05 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 1.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 2.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 3.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 4.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 4.50 Terra X Magisches Deutschland Deutschland 2015

