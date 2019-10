ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 22. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 43/19 Mittwoch, 23.10. Bitte Programmänderung beachten: 10.30 ZDF.reportage Treffpunkt Imbiss Mehr als nur Currywurst Deutschland 2019 "ZDF.reportage: Die Jahrmarkt-Profis - Zwischen Zuckerwatte und Riesenrad" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte neue Beginnzeiten beachten: 13.15 Kinder des Dschihad 14.00 Gefährliche Rückkehrer - IS-Kämpfer in Deutschland Deutschland 2019 14.45 Philippinen - Im Visier des IS 15.30 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 16.15 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz 17.05 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 17.45 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018 22.25 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 23.05 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017 23.50 Dirty Dollars Kokainhandel 0.35 heute journal 1.00 Schattenmacht Blackrock Wie gefährlich ist der Finanz-Gigant? Deutschland 2019 2.35 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016 3.15 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer 4.50 ZDFzoom Vollgas oder Scheitern Auto-Deutschland unter Druck Deutschland 2019

