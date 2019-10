ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung Woche 43/19 Samstag, 19.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Brexit - Scheidungskrieg in Europa Großbritannien 2019 6.20 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft? 7.05 auslandsjournal - die doku Mr. Brexit - Boris Johnsons Weg in die Downing Street Großbritannien 2019 7.35 auslandsjournal - die doku Hinter den Kulissen des Brexit Protokoll einer Scheidung Großbritannien 2019 8.20 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 9.05 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Belfast - Die gute neue Zeit 10.35 37° Die Pfandjäger Warum Menschen Flaschen sammeln Deutschland 2018 11.05 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016 11.50 ZDF.reportage Letzter Ausweg Pfandleihhaus Wenn das Geld knapp wird Deutschland 2019 12.20 ZDF.reportage Sammeln, betteln, musizieren Der harte Alltag der Straßenkünstler Deutschland 2019 12.55 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016 13.25 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018 14.10 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017 14.40 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018 15.10 Vergessen im Westen Deutschland 2017 15.55 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole 16.40 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016 17.30 Reiches Bayern, arme Alte ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 22.25 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017 23.55 Milliardengeschäft Porno - Gefahr aus dem Internet Deutschland 2018 1.25 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen 2.10 ARTE Re: Traumfrau aus Silikon - Wenn Männer Puppen lieben 2.40 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution 3.25 Menschenhandel und Ausbeutung Zwangsprostitution in Amerika USA 2019 4.10 Milliardengeschäft Porno - Internet-Sex ohne Jugendschutz? Deutschland 2019 4.55 heute-show Woche 43/19 Sonntag, 20.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 6.15 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 7.00 Um Leben und Tod - Dauereinsatz für den Notarzt Deutschland 2018 7.45 ZDF.reportage Bedroht, beschimpft, beleidigt! Wenn Rettungskräfte zum Opfer werden Deutschland 2018 8.15 37° Wettlauf mit der Zeit Lebensretter im Einsatz Deutschland 2017 8.45 Lebensretter Technik Sprungtuch, Rettungshund & Co. Deutschland 2018 9.30 plan b: Jede Sekunde zählt Retter im Einsatz Deutschland 2019 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Die Entstehung der Erde Death Valley 10.40 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 11.25 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 12.10 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 12.55 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 13.40 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015 14.30 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 15.15 Big Pacific Der gewaltsame Ozean 16.00 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean 16.40 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean 17.25 Big Pacific Der gierige Ozean 18.10 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018 18.40 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 2019 19.10 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 19.40 heute-show ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.40 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 21.10 Leschs Kosmos Machtfaktor Erdgas: Wie sicher ist unsere Versorgung? Deutschland 2014 21.40 Die Entstehung der Erde Death Valley 22.25 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 23.10 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 23.50 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 0.35 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015 1.20 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 2019 1.50 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 2.20 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 2.45 Big Pacific Der gewaltsame Ozean 3.30 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean 4.15 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean 4.55 Big Pacific Der gierige Ozean Woche 43/19 Montag, 21.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 6.25 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 7.10 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.40 Hate Crime - Tatmotiv Hass Der Stalker mit der Kamera 13.25 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015 14.10 Das Erbe der Nazis Die 60er Jahre - Die Täter sind unter uns Deutschland 2015 14.55 Das Erbe der Nazis 1968-1989 Der Muff von tausend Jahren Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History KGB - Moskaus geheime Macht Großbritannien 2019 22.25 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016 23.10 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 23.55 ZDF-History Die geheimste Unterwelt der SS Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Burgen - Mythos und Wahrheit Feste Mauern Deutschland 2019 1.50 Burgen - Mythos und Wahrheit Die Zeit der Ritter Deutschland 2019 2.35 Burgen - Mythos und Wahrheit Bollwerke der Macht Deutschland 2019 3.20 Burgen - Mythos und Wahrheit Festungen und Kanonen Deutschland 2019 4.05 Die Inquisition Häretiker in England Großbritannien 2014 4.50 Die Inquisition Hexenjagd Großbritannien 2014

