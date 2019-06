Handelsblatt Media Group

Bewerbungsfrist für Georg von Holtzbrinck-Preis 2019 gestartet

Die Bewerbungsphase für den diesjährigen Georg von Holtzbrinck-Preis für Wirtschaftspublizistik ist gestartet: Bis zum 15. Juli 2019 können sich Journalistinnen und Journalisten in den Kategorien Text (Print & Online), Audiovisuell (TV & Hörfunk) und Multimedia-Speziale (interaktive Digital-Projekte) für den renommierten Preis bewerben. Darüber hinaus wird der Ferdinand Simoneit-Nachwuchspreis an Volontäre und junge Journalisten vergeben, die 2019 das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Alle Preise sind mit 5.000 Euro dotiert.

Ausgezeichnet werden herausragende Reportagen, Analysen, Kommentare und Essays, die im Zeitraum vom 15. Juli 2018 bis 14. Juli 2019 in deutschsprachigen Medien veröffentlicht wurden. Entscheidendes Kriterium ist die kompetente, differenzierte, lebendige und allgemein verständliche Vermittlung komplexer wirtschaftlicher Zusammenhänge. Die Beiträge sollen sich durch eine gründliche Recherche, kritische Hintergrundinformationen, kraftvolle Analyse sowie eine klare Sprache auszeichnen und aufgrund ihrer öffentlichen Wirkung vorbildlich sein. Pro Bewerber ist die Teilnahme mit einem Beitrag in einer Kategorie möglich.

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch eine zehnköpfige Experten-Jury unter dem Vorsitz von Verleger Dieter von Holtzbrinck. Die Preisverleihung findet am 28. November 2019 in Frankfurt statt.

Die Jury:

- Sven Afhüppe, Chefredakteur, Handelsblatt - Dr. Thomas Bellut, Intendant, Zweites Deutsches Fernsehen - Alexandra Borchardt, Director of Strategic Development, Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford - Dieter von Holtzbrinck, Verleger, DvH Medien GmbH (Vorsitz) - Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. - Dr. Tonio Kröger, Geschäftsführer, antoni GmbH - Prof. Dr. Miriam Meckel, Gründungsverlegerin, ada - Prof. Dr. Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus, Technische Universität Dortmund - Klaus-Peter Müller, ehem. Vorsitzender des Aufsichtsrats, Commerzbank AG - Dr. Nicole Prüsse, Geschäftsführerin Zentral-, Nord- und Osteuropa, ZenithOptimedia - Carola Gräfin von Schmettow, Sprecherin des Vorstands, HSBC Deutschland - Jochen Wegner, Chefredakteur, Zeit Online

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und die Ausschreibungsunterlagen gibt es unter www.handelsblatt.com/award

Über die Handelsblatt Media Group

Die Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen in Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihren Entscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group gehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, der führende Vermarkter für Entscheidermedien, der Corporate Content-Spezialist planet c sowie weitere Beteiligungen.

