Gelingt der SG Flensburg-Handewitt die perfekte Hinrunde? Der 17. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga von Donnerstag bis Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Am Donnerstag, Samstag und Sonntag überträgt Sky insgesamt acht Partien des 17. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv

- Das Topspiel am Sonntag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem Bergischen HC ab 13.00 Uhr live und exklusiv

- Die Sky Experten Stefan Kretzschmar, Martin Schwalb und Hennig Fritz sind am 17. Spieltag im Einsatz

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Noch drei Spieltage bis zur WM-Pause, nur noch einer bis zur Saison-Halbzeit: Am Donnerstag, Samstag und Sonntag findet der 17. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga. Alle insgesamt acht Begegnungen überträgt Sky live und exklusiv.

Der Titelverteidiger und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt will am Sonntag die makellose Hinrunde perfekt machen und den 17. Sieg im 17. Saisonspiel einfahren. Im Topspiel am Sonntag ist er Bergische HC zu Gast. Mit 18:14 Punkten und Platz sieben in der Tabelle zählt der Aufsteiger zu den Überraschungen der bisherigen Saison. Jens Westen, Sky Experte Martin Schwalb und Kommentator Karsten Petrzika melden sich am Sonntag ab 13.00 Uhr aus der Flens-Arena.

Drei weitere Partien, die die Zuschauer wahlweise als Einzelspiele oder in der von Gregor Teicher moderierten Konferenz verfolgen können, folgen direkt im Anschluss ab 15.25 Uhr, unter anderem Füchse Berlin gegen den SC DHfK Leipzig (Kommentatoren: Stefan Kretzschmar und Markus Götz).

Die ersten vier Begegnungen des 17. Spieltags finden bereits am Donnerstag- und Samstagabend statt. Sky Experte Henning Fritz und Markus Götz eröffnen den Spieltag am Donnerstag ab 18.45 Uhr mit dem Lokalderby zwischen Stuttgart und Bietigheim. Zu selben Zeit empfangen die Eulen Ludwigshafen den VfL Gummersbach zum Kellerduell.

Am Samstagabend berichtet Sky ab 20.15 Uhr live, wenn die Rhein-Neckar Löwen den TSV Hannover-Burgdorf und der HC Erlangen die HSG Wetzlar empfangen.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Sämtliche Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen Sky Sportsbars zu sehen.

Die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky:

Donnerstag:

18.45 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 1 HD

18.45 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 2 HD

Samstag:

20.15 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 1 HD

20.15 Uhr: HC Erlangen - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 2 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC live auf Sky Sport 1 HD

15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

15.55 Uhr: Füchse Berlin - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 4 HD

15.55 Uhr: TBV Lemgo Lippe - MT Melsungen live auf Sky Sport 5 HD

15.55 Uhr: TSV GWD Minden - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 6 HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell