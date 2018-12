Die Entscheidung in der Gruppenphase der UEFA Champions League mit Ajax gegen Bayern und allen Spiele, allen Toren in der Konferenz am Dienstag und Mittwoch live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- FC Schalke gegen Lokomotive Moskau im Einzelspiel und in der Konferenz am Dienstag ab 18.00 Uhr live und exklusiv bei Sky

- Die Partien des BVB in Monaco und der TSG Hoffenheim bei Manchester City zeigt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz ebenfalls live

- Mit der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Spiele und alle Tore der Königsklasse live, unter anderem die Entscheidung in der Gruppe C mit Liverpool gegen Neapel und Roter Stern Belgrad gegen PSG am Dienstag

- Lothar Matthäus, René Adler und Julien Wolff (Die Welt) am Dienstag, Didi Hamann, Tobias Schweinsteiger und Marcel Reif am Mittwoch Gäste im Studio

- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne Vertragsbindung live dabei sein

- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunkte aller Partien der UEFA Champions League bereits während der laufenden Spiele nur bei Sky

- "Champions Corner" am Dienstag und Mittwoch ab 20.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD

- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Am Dienstag und Mittwoch fallen die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Noch vier Tickets für das Achtelfinale sind zu vergeben, in fünf der acht Gruppen geht es noch um den Gruppensieg und ein vermeintlich leichteres Los bei der Achtelfinal-Auslosung am Montag (ab 11.30 Uhr live auf Sky Sport News HD).

Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky am alle Spiele und alle Tore des 6. Spieltags live. Darüber hinaus überträgt Sky die Einzelspiele des FC Bayern München bei Ajax Amsterdam und des FC Schalke gegen Lokomotive Moskau live und exklusiv im deutschen Fernsehen.

Der Dienstagabend mit Schalke, Dortmund und dem Dreikampf zwischen Liverpool, PSG und Neapel live bei Sky

Am Dienstagabend werden drei Plätze für das Achtelfinale vergeben. In den Partien zwischen dem FC Liverpool und SSC Neapel sowie Roter Stern Belgrad gegen Paris Saint-Germain werden zwei Achtelfinalisten ermittelt. Theoretisch droht der Klopp-Elf sogar noch Platz vier und damit das komplette internationale Aus. Außerdem kämpfen Inter Mailand (gegen die PSV Eindhoven) und Tottenham Hotspur (beim FC Barcelona) im Fernduell um einen Platz in der Runde der letzten 16. Zur selben Zeit hofft der BVB, mit einem Sieg in Monaco und einem gleichzeitigen Ausrutscher von Atlético Madrid in Brügge doch noch Gruppensieger zu werden. Nur Sky überträgt im Rahmen der Original Sky Konferenz ab 20.55 Uhr alle Spiele und alle Tore des Abends live.

Bereits zur frühen Anstoßzeit um 18.55 Uhr zeigt Sky das letzte Gruppenspiel des FC Schalke gegen Lokomotive Moskau live und exklusiv, sowohl als Einzelspiel als auch im Rahmen der Original Sky Konferenz mit Galatasaray - FC Porto. Das Einzelspiel steht auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in Ultra HD zur Verfügung.

Moderator Sebastian Hellmann begrüßt die Zuschauer um 18.00 Uhr zum "Dienstag der Champions". Seine Gäste sind dann Sky Experte Lothar Matthäus, Mainz-Torhüter René Adler und Julien Wolff (Die Welt).

Ajax gegen Bayern: das Finale um den Gruppensieg am Mittwoch live und exklusiv

Den Mittwochabend eröffnet um 18.30 Uhr der "Champions Countdown" und die Konferenz der beiden Partien zur frühen Anstoßzeit. Ab 19.30 Uhr stimmt Moderator Michael Leopold die Zuschauer im "Mittwoch der Champions" auf die sechs späten Spiele des Abends ein. Neben Sky Experte Didi Hamann sind Tobias Schweinsteiger und der ehemalige Sky Kommentator Marcel Reif zu Gast.

Im Mittelpunkt steht dann das Spiel des FC Bayern bei Ajax Amsterdam, das Sky ab 20.55 Uhr live und exklusiv im deutschen Fernsehen überträgt. Mit einem Unentschieden würde sich der Rekordmeister den Gruppensieg sichern, bei einer Niederlage und Platz zwei würde bereits im Achtelfinale ein Hammer-Los drohen.

Alle Spiele und alle Tore des Abends, darunter auch der Auftritt der TSG Hoffenheim bei Manchester City, überträgt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechs Spiele ab 21.00 Uhr) live.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Sämtliche Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen Sky Sportsbars zu sehen.

In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League ab sofort für Sky Kunden verfügbar

Nachdem Sky seit einem Jahr In-Match Videos der Bundesliga anbietet, steht dieser Service seit dieser Saison erstmals auch in der UEFA Champions League zur Verfügung stehen. Abonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der Königsklasse auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.

"Champions Corner" am Dienstag und Mittwoch ab 20.45 Uhr auf Sky Sport News HD

Auch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV.

In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und Mirko Slomka ab 20.45 Uhr das Geschehen in den Stadien. Zu Gast sind dieses Mal Nitro-Moderator Thomas Wagner am Dienstag und Comedian Matze Knop am Mittwoch.

Der 6. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky:

Dienstag:

18.00 Uhr: "Dienstag der Champions" auf Sky Sport 1 HD, Sky Sport 2 HD und Sky Sport News HD

18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1 HD

18.50 Uhr: FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD

20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse auf Sky Sport 1 HD

23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HD

Mittwoch:

18.30 Uhr: "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport News HD

18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport News HD

20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse auf Sky Sport 1 HD

20.55 Uhr: Ajax Amsterdam - FC Bayern München auf Sky Sport 2 HD

23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HD

