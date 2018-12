Rafael van der Vaart, Maurizio Gaudino und Didi Hamann am Sonntag bei "Sky90", "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntagvormittag mit Steffen Freund

Unterföhring (ots) -

- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App - Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Marc Behrenbeck (Sky) und Philipp Selldorf (SZ) - "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Rolf "Rollo" Fuhrmann

Unterföhring, 7. Dezember 2018 - Die Bundesliga befindet sich im Endspurt Richtung Winterpause. An diesem Wochenende ist Derbyzeit mit Schalke gegen Dortmund und Bayern gegen Nürnberg. Der BVB könnte das Zwischenziel Herbstmeisterschaft bereits perfekt machen. Voraussetzung dafür wären neben einem Sieg im Revierderby auch Punktverluste der Verfolger aus Gladbach, Leipzig und München. Zudem Allen aktuellen Ereignissen in der Bundesliga widmen sich die Talk-Sendungen von Sky, in denen am Sonntag wieder diskutiert wird. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Abend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.

An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem den ehemaligen Bundesliga- und Nationalspieler Steffen Freund. Der Europameister von 1996 hatte in seiner aktiven Karriere sowohl für Borussia Dortmund als auch für Schalke 04 gespielt und wird in der Talkrunde unter anderen auf das 177. Revierderby zurückblicken.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Sky Reporter Marc Behrenbeck und Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung.

"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.

"Sky90" am Sonntagabend mit van der Vaart, Gaudino und Hamann Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.

Zu Gast sind dieses Mal Rafael van der Vaart und Maurizio Gaudino. Van der Vaart wird anlässlich des Revierderbys auch von seinen großen Derbys berichten, die er unter anderen in Madrid und London erlebt hat. Zudem wird er über das bevorstehende Spiel der Bayern bei Ajax Amsterdam sprechen, bei dem es in der kommenden Woche um Platz 1 in der UEFA Champions League Gruppe geht.

Darüber hinaus sind der Ex-Profi Maurizio Gaudino und der ehemalige Sky Field Reporter Rolf "Rollo" Fuhrmann zu Gast im Studio. Komplettiert wird die Runde von Didi Hamann, der als fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.

