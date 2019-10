ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 21. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 43/19 Dienstag, 22.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Burgen - Monumente der Macht Maurenfestung Gibralfaro 6.20 Burgen - Monumente der Macht Ordensfestung Marienburg 7.05 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.05 Täterjagd Der Fall Véronique Pirotton ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.30 Ermittler! Schauplatz Berlin Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung, Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten: 23.10 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010 23.55 Mysterien des Weltalls Das Waffen-Virus Mit Morgan Freeman USA 2016 0.35 heute journal 1.05 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 1.50 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz 2.35 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi 3.35 Philippinen - Im Visier des IS 4.00 Gefährliche Rückkehrer - IS-Kämpfer in Deutschland Deutschland 2019 4.45 Kinder des Dschihad "Massengrab Myanmar - Das Schicksal der Rohingya" entfällt

