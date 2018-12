Jetzt wird abgespeckt! "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" startet am 3. Januar 2019 bei kabel eins

Titel: Rosins Fettkampf; Staffel: 1; Folge: 1; Person: Sebastian Lege; Frank Rosin; Copyright: kabel eins / Willi Weber; Fotograf: Willi Weber; Bildredakteur: Clarissa Schreiner; Dateiname: 1464851.tif; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Knapp 125 Kilogramm auf der Waage, 125 Zentimeter Bauchumfang, eine Fettleber, Adipositas im Anfangsstadium: "Ich bin wie ein vollgesaugter Schwamm - nur dass der im Gegensatz zu mir mit Wasser voll ist. Nicht mit Fett", sagt Frank Rosin und stellt klar: "Das muss sich schleunigst ändern!" Genau dafür tritt der Sternekoch jetzt als Kandidat in seiner eigenen Sendung an. In "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" kämpft er ab 3. Januar 2019 donnerstags um 20:15 Uhr gemeinsam mit vier Mitstreitern gegen die Pfunde und gegen das Team von Spitzenkoch Sebastian Lege.

",Rosins Fettkampf' ist eine Aufforderung und eine Begleitung zu einem gesünderen Essen und einem gesünderen Leben für mich, die Kandidaten und die Zuschauer. Ich will zeigen, wie man mit leckerem Essen abnehmen kann. Das ist der Grund, warum ich das mache - und weil ich meine eigene Show gewinnen will", erklärt Rosin. Zu Beginn bekommen die Diät-Duellanten von Ernährungsmediziner Dr. Urs Schaden eine auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte populäre Diät zugeteilt. Softdrinks, Light-Produkte, Süßigkeiten und Alkohol sind für alle tabu. Am Ende jeder Folge wird abgerechnet. Wer zu wenig abnimmt, ist raus. Schafft es Frank Rosin bis ins Finale oder fliegt er vorzeitig aus seiner eigenen Show? Das Format wird produziert von RedSeven Entertainment GmbH, ein Unternehmen der Red Arrow Studios.

"Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" ab 3. Januar 2019 donnerstags um 20:15 Uhr bei kabel eins

Die Kandidaten:

Team Rosin: Franzi (29, Dortmund): 111,3 kg; Thomas (35, Leopoldshöhe bei Bielefeld): 127,8 kg; Marion (46, Wegberg bei Mönchengladbach): 107,1 kg; Christoph (25, Witten): 123 kg Team Lege: Lisa (28, Oberhausen): 95 kg; Wolfgang (46, Duisburg): 127,2 kg; Ilona (50, Kall bei Bonn): 112,5 kg; Wilm (32, Hamm): 163,3 kg

