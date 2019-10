ZDFinfo

Mainz, 25. Oktober 2019

Woche 44/19 Samstag, 26.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.05 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte 12.50 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 13.35 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im Pazifik Deutschland 2018 14.25 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde 15.15 Die Schätze der Erde Kohle und Öl 16.00 Die Schätze der Erde Gold und Eisen 16.45 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 2016 17.30 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 2016 18.15 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 18.40 Schwarzes Gold Die Geschichte der deutschen Steinkohle Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten USA 2018 23.35 planet e.: Das neue Waldsterben Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.35 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet 4.20 Mysterien des Weltalls Die Erde nimmt ihre Wunder zurück Mit Morgan Freeman USA 2016 Woche 44/19 Sonntag, 27.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.45 heute-show 6.20 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015 7.05 Italiens Mafia Paten vor Gericht 7.50 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra 8.35 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta 9.20 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 9.48 heute Xpress 9.50 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017 10.35 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017 11.25 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 12.10 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 12.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 13.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 14.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 15.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 15.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 16.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 17.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 18.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 18.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Zivilisten im Fadenkreuz Deutschland 2017 19.40 heute-show ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 1.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 2.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 2.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 3.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 4.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 Woche 44/19 Montag, 28.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 5.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 "Die Erde - Unruhiger Planet: Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme" entfällt 6.35 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017 "Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte" entfällt 7.20 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017 "ZDFzeit: Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch" entfällt 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 "Die sterbenden Inseln - Kiribati und der Klimawandel" entfällt 8.55 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 "Mysterien des Weltalls: Die Erde nimmt ihre Wunder zurück" entfällt 9.40 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.25 Momente der Geschichte Wirtschaftswunder und Kalter Krieg Deutschland 2018 14.10 Der Vietnamkrieg Der Kalte Krieg Deutschland 2013 14.55 Der Vietnamkrieg Im Bombenhagel Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektuen und Programmänderungen beachten: 21.55 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 22.40 Im Niemandsland - Was Korea teilt 23.20 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 0.05 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 0.50 heute journal 1.15 Inside The Criminal Mind Sektenführer "UFOs Declassified - Die Geheimakten: Zum Abschuss freigegeben" um 1.30 Uhr entfällt 2.00 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse "UFOs Declassified - Die Geheimakten: Alarmstufe Rot" um 2.15 Uhr entfällt 2.45 Inside The Criminal Mind Kidnapper "UFOs Declassified - Die Geheimakten: Panik in L.A." um 3.00 Uhr entfällt 3.30 Inside The Criminal Mind Serienkiller "Mysterien des Weltalls: Sind Zeitreisen möglich?" um 3.45 Uhr entfällt 4.15 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 "Mysterien des Weltalls: Dimension X" entfällt 4.55 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 "Mysterien des Weltalls: Das Waffen-Virus" um 5.00 Uhr entfällt Dienstag, 29.10. Bitte Programmänderungen beachten: 5.45 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 "Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 6.30 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 "Geheimnisse der Geschichte: Area 51" entfällt 7.15 Täter im Netz Der Fall Lewis USA 2019 "Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 8.00 Täter im Netz Der Fall Brizzi USA 2019 "Atlantis - Mythos und Wahrheit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )

