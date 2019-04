ZDF

Grüner drehen, fairer reisen: "plan b" im ZDF

Funktioniert Nachhaltigkeit auch auf Reisen? Und beim Drehen einer Dokumentation über klimafreundlichen Tourismus? Am Samstag, 20. April 2019, 17.35 Uhr, berichtet "plan b" im ZDF über "Faire Ferien - Reisen mit gutem Gewissen". Die Produktion der Sendung erfolgte ebenfalls unter "grünen" Kriterien: Zu den Drehorten in Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Italien ging es mit der Bahn, für den Transport der Kameraausrüstung wurden vor Ort Elektroautos oder Lastenfahrräder ausgeliehen, der CO2-Ausstoß bei zwei Flügen wurde über Ausgleichszahlungen kompensiert.

Sanfter Tourismus beginnt mit einer klimafreundlichen Anreise zur Unterkunft: Die Bahn hat eine deutlich bessere C02-Bilanz als das Auto oder das Flugzeug. Im Jahr 2018 verpflichteten sich 50.000 Schweden zum Reisen ohne Flugzeug und schlossen sich der "We stay on the ground"-Kampagne an: Sie bleiben auf dem Boden. Eine von ihnen ist Reisebloggerin Evelina, die ihre neue Reisegeschwindigkeit genießt: "Es ist ein viel befriedigenderes Gefühl - wie, wenn man einen Berg zu Fuß erklommen hat, statt die Gondel zu nehmen." Mit Bus, Bahn und minimalem Gepäck bereist Evelina Europa und die Welt.

Und was bedeutet nachhaltiger Tourismus fern der klimafreundlichen Anreise? Angela Giraldo, gebürtige Peruanerin und Chefin des Siegels "Tour Cert", zertifiziert Hotels und Reiseveranstalter auf der ganzen Welt mit dem Ziel, Nachhaltigkeit messbar zu machen: Wie hoch sind Wasserverbrauch, Emissionen und Abfallmengen, welche Chemikalien werden zur Reinigung benutzt? Neben den Umweltaspekten wird auch kontrolliert, ob die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter - egal ob in Deutschland oder im Ausland - fair sind. Viele Kunden des Siegels befinden sich in Südamerika, wo man nur mit dem Flugzeug hinkommt. Doch es gibt die Möglichkeit, CO2-Ausgleichszahlungen zu leisten, mit denen Klimaschutz-Projekte unterstützt werden.

Alte Häuser restaurieren und den Tourismus auch in kleine, abgelegene Orte bringen - das ist das Konzept von "Albergo Diffuso". Darunter versteht man Unterkünfte, die in die Dorfgemeinschaft integriert sind. Die Besucher sollen mit Einheimischen ins Gespräch kommen, der Marktplatz ersetzt die Hotellobby. Die Idee stammt aus Italien und ist jetzt auch in Deutschland angekommen: Das unterfränkische Mainbernheim bemüht sich gerade, möglichst viele private und kommunale Gebäude für einen sanften Tourismus umzugestalten.

