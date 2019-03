NEXTCLINICS

NEXTCLINICS setzt Wachstumsstrategie fort und erweitert sein Portfolio um die erste nordeuropäische IVF-Klinik

Tallinn/Augsburg (ots)

NEXTCLINICS gibt die 100-prozentige Übernahme von F-Est OÜ bekannt - einer Holdinggesellschaft, die Fertility Clinic Nordic, zwei Zentren für Reproduktionsmedizin sowie ein führendes Eizellen- und Samenspenderprogramm in Tallinn/Estland betreibt. Es handelt sich um die erste Transaktion von NEXTCLINICS in Nordeuropa, durch welche ein drittes Zentrum für Eizellen- und Samenspenderprogramme neben bestehenden Zentren in Tschechien und Spanien entsteht. Die Erweiterung um Fertility Clinic Nordic vergrößert NEXTCLINICS geografische Präsenz und dürfte die Zahl der Patienten aus dem skandinavischen und baltischen Raum sowie aus Mittel- und Westeuropa deutlich steigern. Der Gründer der Fertility Clinic Nordic, Dr. Jaanus Pikani, sowie das gesamte Managementteam haben in NEXTCLINICS reinvestiert. Sie bleiben in Führungspositionen und werden das F-Est-Portfolio im Ausland managen. In weniger als zwei Jahren hat sich NEXTCLINICS damit zu einem der Top-3-Anbieter auf dem Gebiet der assistierten Reproduktionstechnik (ART) in Europa entwickelt, mit 15 IVF-Kliniken in acht Ländern auf dem ganzen Kontinent. Über den Wert der Übernahme der Fertility Clinic Nordic wurde Stillschweigen vereinbart.

"Unser Anspruch ist es, Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten. In erster Linie bedeutet das, ihnen umfassende Alternativen anzubieten, damit sie die für ihre Familien am besten geeignete Wahl treffen können. Die Transaktion steigert die Vielfalt unserer Spenderoptionen erheblich. Tschechien und Spanien sind bereits zwei wichtige Knotenpunkte für Eizellen- sowie Samenspenden, Tallinn wird nun unser drittes Zentrum sein. Dort können die skandinavischen und baltischen Länder versorgt werden, die etwa fünf Prozent des europäischen ART-Marktes ausmachen", erklärt Miroslaw Herden, CEO von NEXTCLINICS.

"Für unsere Einrichtung bietet die Partnerschaft mit NEXTCLINICS die Möglichkeit eines erweiterten Engagements auf den mittel- und westeuropäischen Märkten, was für eine unabhängige Klinik sonst eine Herausforderung darstellt. Wir erwarten einen Zulauf von Patienten, die bei NEXTCLINICS in Behandlung sind und nach Estland reisen werden, um dort eine Behandlung in Anspruch zu nehmen, die in ihren Heimatmärkten derzeit nicht verfügbar ist. Wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit mit den tschechischen und spanischen Kliniken mit dem Ziel, die wachsende Zahl an Patienten zu unterstützen, die unsere Hilfe benötigen", so Dr. Jaanus Pikani, neuer CEO von NEXTCLINICS Estland und NEXTCLINICS-Investor.

Laut ESHRE-Statistik* wächst der Markt für assistierte Reproduktionstechnik in Europa kontinuierlich. Basierend auf einem Bericht vom September 2018 wurde in einer Reihe von IVF-Kliniken in Europa ein jährlicher Anstieg der Behandlungen verzeichnet, darunter die Anzahl der durchgeführten IVF- und ICSI-Verfahren sowie die Zahl der angebotenen Eizellenspenden. Über 750.000 Menschen haben sich in Europa einer Fertilitätsbehandlung unterzogen, von denen 42.000 im Baltikum und in Skandinavien behandelt wurden (Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Schweden, Norwegen).

NEXTCLINICS Europäisches Portfolio

NEXTCLINICS INTERNATIONAL hat in den letzten 24 Monaten über 200 Millionen Euro investiert und beschäftigt derzeit über 800 Mitarbeiter. Die Fertility Clinic Nordic erweitert ein Portfolio für Reproduktionsmedizin von 15 Kliniken in acht Ländern, darunter die GynePro Medical Group, Spezialisten für Fertilitätsbehandlung, künstliche Befruchtung sowie pränatale Diagnostik in Bologna und Verona; die ProCrea-Gruppe in Lugano, die Leistungen im Bereich der Kinderwunschbehandlung und speziellen Diagnostik sowie plastischen Chirurgie und Genetik anbietet; das IVF-Zentrum Prof. Zech, eine der ersten Kliniken Europas mit derzeit fünf Standorten; die Praxisklinik Frauenstraße in Ulm; IMER in Valencia sowie das GEST Zentrum für Reproduktionsmedizin und Gynäkologie in Prag, beide führend auf dem europäischen Markt der Eizellen- und Samenspende.

Darüber hinaus hat NEXTCLINICS in weitere Einrichtungen investiert, wie Krankenhäuser, medizinische Labore und ein Netzwerk von Blutentnahme- und Gewebeentnahmestellen in Deutschland, Italien, der Schweiz, Spanien sowie in Tschechien.

Über NEXTCLINICS

NEXTCLINICS betreibt ein Netzwerk von modernen und hochspezialisierten Gesundheitszentren, das vor allem Behandlungen auf den Gebieten der Reproduktionsmedizin, Allergologie, klinischen Immunologie, Pneumologie und verwandten Fachbereichen bietet.

Der Hauptsitz des dynamisch wachsenden Gesundheitsunternehmens, das seit 2015 im europäischen Markt tätig ist, ist in Augsburg. NEXTCLINICS verfolgt das Ziel, innovative Verfahren im Gesundheitswesen zu fördern, indem es modernste Diagnose- und Behandlungsmethoden mit einem patientenzentrierten Ansatz und High-Tech-Kommunikationstechnologien kombiniert. Seine Dienstleistungen sind in Deutschland, Italien, der Schweiz, Spanien sowie in der Tschechischen Republik und in weiteren Ländern verfügbar. Mehr Informationen unter www.next-clinics.com

Über die Fertility Clinic Nordic

Die Fertility Clinic Nordic ist eine dynamische Klinik für assistierte Reproduktionstechnik, die 2010 gegründet wurde. Die Klinik bietet ein breites Spektrum an Fruchtbarkeitsdienstleistungen von IVF, Präimplantationsdiagnostik, Eizellen- und Samenspende und Social Freezing. Der Standort in Estland dient als Anlaufstelle für Paare aus dem gesamten skandinavischen und nordeuropäischen Raum, die Probleme bei der Empfängnis haben, sowie als attraktiver Standort für den Medizintourismus. Durch die Kombination modernster Methoden und Techniken mit einer sympathischen und mehrsprachigen Kundenbetreuung hat sich die Fertility Clinic Nordic unter den führenden Anbietern in Nordeuropa etabliert.

*Quelle ESHRE : http://ots.de/a5ztuc

