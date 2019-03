NEXTCLINICS

NEXTCLINICS ist offizieller Partner der Kinderwunsch Tage

- NEXTCLINICS richtet einen diskreten Beratungsbereich auf den Kinderwunsch Tagen in Berlin ein - Interessante Diskussionen und Workshops werden in der LoonaLounge stattfinden - NEXTCLINICS stellt das Lifestylemagazin "LoonaMag" vor

Jeder Mensch mit einem unerfüllten Kinderwunsch kennt das Gefühl: Man fühlt sich allein und fragt sich "Warum ich?". Der lange Weg zum Wunschkind hat seinen Preis: psychische Belastungen, die sich nicht nur negativ auf die Beziehung zum Partner und auf Freundschaften auswirken, sondern die auch die Leistungsfähigkeit im Beruf senken und das generelle Wohlbefinden beeinträchtigen. In einigen Fällen kann es sogar zu Depressionen, sozialer Isolation, Angstzuständen und zu einer sexuellen Funktionsstörung führen.

Die Kinderwunsch Tage wurden ins Leben gerufen, um Menschen mit einem Kinderwunsch auf ihrem Weg zum Wunschkind zu unterstützen. Als offizieller Partner der Messe wird NEXTCLINICS die Besucher in zwei separaten Bereichen herzlich willkommen heißen: Auf dem NEXTCLINICS Informationsstand sowie in der LoonaLounge. Beide Bereiche dienen dazu, Wunscheltern und führende Experten auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin zusammenzubringen.

Auf dem NEXTCLINICS Informationsstand können die Besucher ganz vertraulich und ungestört mit einem der NEXTCLINICS-Spezialisten sprechen. Termine können vorab mit dem IVF-Spezialisten Professor Dr. Herbert Zech von IVF Zentren Prof. Zech - Bregenz (Österreich) oder mit Dr. Daniel Alexander von NL GEST in Prag gebucht werden. In zwei weiteren Privaträumen können Interessenten/-innen ohne Terminbuchung kostenlose Beratungen in Anspruch nehmen.

In der von NEXTCLINICS präsentierten LoonaLounge werden zahlreiche nichtmedizinische Workshops und Diskussionen zum Thema Fruchtbarkeit stattfinden. So wird sich ein Vortrag mit dem Thema Ernährung beschäftigen und wie wichtig diese für unseren gesunden Lebensstil ist, besonders bei dem Versuch schwanger zu werden. Dr. Birgit Wogatzky, Diplom-Biologin und Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt Kinderwunsch bei Fertilovit, wird dazu mit ihrem Vortrag "Wie bereite ich den Körper auf Fruchtbarkeitsbehandlungen vor? - Tipps zu Lebensführung und Ernährung" einen näheren Einblick geben.

Ein weiterer Bonus für die Besucher, wird das Lifestylemagazin "LoonaMag" sein. LoonaMag unterstützt Menschen mit einem Kinderwunsch bei der Suche nach innerem Gleichgewicht und Harmonie und begleitet diese auf dem schwierigen und anspruchsvollen Kinderwunschweg. Die Inhalte reichen von persönlichen Erfahrungsberichten bis hin zu Rezepten und Reisen und werden auf unterhaltsame und zugleich informative Weise vermittelt.

Über die Kinderwunsch Tage

Als deutschlandweit erste Publikumsmesse für alternative Familiengründung bieten die Kinderwunsch Tage (http://www.kinderwunsch-tage.de) all denjenigen ein Forum, die sich informieren, austauschen oder beraten lassen möchten. In über 60 Vorträgen und Workshops von führenden Fachberatern, Ärzten, Gesundheitsexperten und Organisationen reichen die Themen u.a. von künstlicher Befruchtung über Eizell- und Samenspende bis hin zu Möglichkeiten der Adoption und Leihmutterschaft. Die Kinderwunsch Tage finden am 9. und 10. März 2019 im Mercure Hotel MOA Berlin und am 5. und 6. Oktober 2019 in den Sartory-Sälen in Köln statt. Sie werden vom britischen Veranstalter für Gesundheitsmessen F2F Events ausgerichtet. Tickets sind im Online-Vorverkauf sowie vor Ort ab 10 Euro (Einzelbesucher) bzw. 15 Euro (Paarticket) und als Weekend Pass erhältlich.

Pressekontakt:

Anne Spickenagel / Christine Schmidt

+49 (0) 33631 805 985

info@kinderwunsch-tage.de

