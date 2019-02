time4you GmbH

Künstliche Intelligenz im E-Learning, Corporate Learning und Kundendialog

- time4you macht mit Workshopreihe fit für Conversational Learning

Was sich hinter Conversational Learning verbirgt? Wenn wir zum Beispiel mit einem Chatbot interagieren, um etwas Neues zu lernen und zu trainieren, befinden wir uns in einem dialogischen Lernprozess: Conversational-Learning, Kurzform: C-Learning. Diese Interaktionsmöglichkeiten und der Einsatz künstlicher Intelligenz bewegen zurzeit die Weiterbildungsbranche. Das Feld ist zumindest in praktischer Umsetzung relativ neu. Die time4you GmbH reagiert nun mit einer neuen Workshop Reihe auf die Wünsche zahlreicher Unternehmen und Organisationen mehr über Conversational Learning und die interessantesten Tools zu erfahren.

Im März und Mai 2019 finden in Karlsruhe in der time4you Zentrale zwei Workshops statt, wobei sich der erste Workshop mit dem Titel Conversational Learning 1 - Von der Idee zum Konzept mit den ersten Schritten und der Konzeptphase beschäftigt. Schritt für Schritt wird hier ein Chatbot-Konzept für Conversational Learning erstellt - vom Use-Case über die Persönlichkeit des digitalen Tutors bis hin zum Dialogverlauf. Der zweite Workshop geht in die Umsetzung. Gemäß dem Motto "Conversational Learning 2 - Mein erster Lernbot" schließt dieser inhaltlich an den Workshop "Conversational Learning 1 - Von der Idee zum Konzept" an und kann separat belegt werden. Technische Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Workshops richten sich an Spezialisten in der betrieblichen Weiterbildung, Konzeptioner, Medienautoren und Produktioner für digitale Lernformate sowie Verantwortliche in Marketing und Kundenkommunikation sowie an Interessenten für das Themenfeld KI und Conversational Learning/Conversational Design. Die Workshops können auch als Inhouse Veranstaltung gebucht werden.

Dr. Cäcilie Kowald, die als Trainerin bei time4you und Expertin für Chatbots/Storytelling beide Workhops anleiten wird, kommentiert die Herangehensweise und den Aufbau der Workshops wie folgt: "Für gute Chatbots braucht man nicht nur die geeignete Technik, sondern vor allem klug konzipierte Dialoge. Wenn man diese vorliegen hat, will man natürlich zielgerichtet umsetzen. Für diese Umsetzung verwenden wir die Conversational-Learning-Software Jix, mit deren Skriptsprache sich auch mit geringen Vorkenntnissen schnell flexible und variantenreiche Bots erstellen lassen. Insofern kann jeder Teilnehmer mit seinem individuellen Firmenbot sofort in der Praxis loslegen."

TERMINE Workshop: Conversational Learning 1 - Von der Idee zum Konzept Termin: 28.3.2019, 9.30-16.30 Uhr Ort: time4you GmbH, 76133 Karlsruhe

WORKSHOP: Conversational Learning 2 - Mein erster Lernbot Termin: 16.5.2019, 9.30-16.30 Uhr Ort: time4you GmbH, 76133 Karlsruhe

Hintergrund zu Chatbots

Chatbots erledigen heute bereits in vielen Branchen organisatorische Aufgaben, im Service und Vertrieb, ab und an auch in der Weiterbildung. Richtig spannend wird es im Conversational Learning, wenn also der Chatbot das Training selbst übernimmt: als digitaler Abfrage-partner, als Lernpartner, sprechendes "Lexikon", tutorielles Auskunftsystem oder als virtueller Trainer. Voraussetzung für Akzeptanz und Lernerfolg istein gutes Konzept, vom Use-Case bis zur Dialogplanung., Nur so werden die digitalen Helfer auch wirklich adäquate Gesprächs- und Trainingspartner.

Unternehmensprofil time4you GmbH

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für Lern- und Kompetenzmanagement sowie die Trainingsadministration. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End-Lösungen. Die Kunden der time4you GmbH profitieren seit vielen Jahren von dem erfolgreichen Einsatz der vielfach ausgezeichneten IBT® SERVER-Software. Ganz neu im Portfolio ist Jix, die KI-Lösung für Conversational-Learning. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Eingebunden in die persönliche Lernumgebung bereichern sie das Methodenspektrum und sind als niedrigschwellige Lernangebote für viele Zielgruppen geeignet.

Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Raiffeisenlandesbanken Österreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Schweizer Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), KfH e.V., FEV Group, LBS Gruppe, R+V-Versicherung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Produkttrainings, multimediale Lerninhalte, Kompetenz- und Trainingsmanagement, Zertifizierungsprogramme, Seminarverwaltung und Lernmanagementsysteme, internationale Projektarbeit, Corporate Learning und Social Media-Integration.

time4you ist Mitglied im BITKOM e.V.

Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.ai

