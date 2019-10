ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 44/19 Mittwoch, 30.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Erbarmungslos Israel Keyes - Das fast perfekte Verbrechen Deutschland 2018 10.50 Geständnisse eines Serienkillers Ted Bundy - Der Frauenmörder 11.35 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016 12.05 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 13.00 Geheimnisse des Towers Könige und Henker Großbritannien 2018 "Mein Land, Dein Land: Crystal Meth - Wie die Droge Schulhöfe verseucht" entfällt 13.45 Geheimnisse des Towers Prinzen und Rebellen Großbritannien 2018 "Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle" um 13.30 Uhr entfällt 14.30 Geheimnisse des Towers Spione und Kronjuwelen Großbritannien 2018 "Dirty Dollars: Kokainhandel" um 14.15 Uhr entfällt 15.15 Geheimnisse des Towers Verschwörer und Verräter Großbritannien 2018 "Crystal Meth: Die Horror-Droge" um 15.00 Uhr entfällt 16.00 Time Scanners: Geheimnisse in 3D St. Paul's Cathedral Großbritannien 2017 "Frankfurt - Bahnhofsviertel: Rotlichtbezirk und Hipstermeile" um 15.45 Uhr entfällt 16.45 ZDFzeit Der Buckingham-Palast Geheimnisse und Tragödien im Königshaus Großbritannien 2018 "Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht" um 16.30 Uhr entfällt 17.30 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 "Volk auf Droge" um 17.15 Uhr entfällt 18.15 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 "Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet" um 18.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.25 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Das war dann mal weg Testbild, Sendeschluss & Co. Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.10 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 1.55 Volk auf Droge Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co. Deutschland 2019 2.40 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018 3.25 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 4.05 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht 4.50 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell