Woche 46/19 Samstag, 09.11. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 Ladenschluss - Das Ende der Shopping-Malls Schweiz 2019 ( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 2016 15.05 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016 15.50 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 16.35 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und Luxusautos 17.20 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen Deutschland 2018 18.05 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe Deutschland 2019 21.40 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 22.25 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 23.10 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016 23.55 Dokumentarfilm in ZDFinfo Kim Dotcom - Caught in the Web Neuseeland 2017 1.40 Tod eines Internet-Aktivisten Die Aaron Swartz-Story USA 2014 3.20 Hacker, Freaks und Funktionäre Der Chaos Computer Club Deutschland 2016 4.05 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 4.50 heute-show Woche 46/19 Sonntag, 10.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 6.10 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017 6.55 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium Deutschland 2018 7.40 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende 8.20 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der Superhelden USA 2019 9.05 Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt 10.35 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien 11.20 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien 12.05 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa 12.50 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Amerika 13.35 Das dunkle Geheimnis der Neandertaler Deutschland 2015 14.20 Mythen-Jäger Das Rätsel der Bundeslade Großbritannien 2012 15.05 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 15.50 Mythen-Jäger Das Geheimnis der Maya Großbritannien 2014 16.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 17.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 18.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 18.55 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Warum wir hassen Fremde Film von Geeta Gandbhir und Sam Pollard USA 2019 21.35 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 22.20 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 23.05 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017 23.50 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017 0.35 Mythen-Jäger Das Geheimnis der Maya Großbritannien 2014 1.20 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 2.05 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 2.50 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 3.35 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 4.20 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 Woche 46/19 Montag, 11.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014 5.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 6.35 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen 7.20 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art 8.50 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 9.20 Hate Crime - Tatmotiv Hass Der Stalker mit der Kamera 10.05 Der Fall Brian Lewis Großbritannien 2013 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 12.45 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017 "Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 13.30 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 2017 "Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche" entfällt 14.15 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte "Rätselhafte Tote - Das Menschenopfer der Inka" entfällt 15.00 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 "Rätselhafte Tote - Der Revolverheld" entfällt 15.45 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 2015 "Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Ägyptens verlorene Prinzessin" entfällt 16.35 ZDF-History Steffi Graf - ein deutscher Weltstar Deutschland 2019 "Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Turmbau zu Babel" entfällt 17.20 ZDF-History Wahr oder falsch? Die großen Mythen der Bundesrepublik Deutschland 2019 "Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Die Suche nach Atlantis" entfällt 18.00 ZDF-History Damenwahl! Frauen im Kampf um die Stimme Deutschland 2019 "Mythen-Jäger: Das Rätsel der Bundeslade" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft? 21.40 Trumps Weg an die Macht USA 2017 22.25 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere 23.10 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017 23.50 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.05 Schottland - Kampf der Clans Robert the Bruce Großbritannien 2018 1.50 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 2.35 Schottland - Kampf der Clans Verrat an der Königin Großbritannien 2018 3.20 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016 4.05 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 4.50 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 Woche 50/19 Sonntag, 08.12. Bitte Programmänderungen beachten: 14.15 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 "Katastrophen, die Geschichte machten: Das große Erdbeben von Kanto" entfällt 15.00 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 "Katastrophen, die Geschichte machten: Der unbekannte Vulkanausbruch" entfällt 15.45 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 "Katastrophen, die Geschichte machten: Der Hurrikan von Galveston" entfällt ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 0.00 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 "Katastrophen, die Geschichte machten: Das große Erdbeben von Kanto" entfällt 0.45 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 "Katastrophen, die Geschichte machten: Der unbekannte Vulkanausbruch" entfällt 1.30 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 "Katastrophen, die Geschichte machten: Der Hurrikan von Galveston" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen )

