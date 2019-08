ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 22. August 2019

Mainz (ots)

Woche 34/19 Freitag, 23.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDFzoom Hungriger Drache Chinas Gier nach deutschen Firmen Deutschland 2017 6.05 Die Zukunftsmacher Wie Gründer mit ihren Ideen die Welt verändern Deutschland 2019 6.35 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 7.05 Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite Deutschland 2018 7.50 forum am freitag 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Frontal 21 8.55 auslandsjournal 9.20 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 10.10 Sachsen zwischen Mauerfall und Rechtspopulismus Eine Spurensuche Deutschland 2019 10.55 Störfall AfD - Das Netz der Rechten Deutschland 2019 11.40 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 12.25 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 13.10 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018 13.55 Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite Deutschland 2018 14.40 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 15.30 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 16.15 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 17.00 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 22.25 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 23.10 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 23.50 Wetterextreme im Universum Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 Kampf um Caesars Erbe Entscheidung bei Philippi Frankreich 2010 1.50 Kampf um Caesars Erbe Die Schlacht von Actium Frankreich 2010 2.30 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016 3.15 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 4.00 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

