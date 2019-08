ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 21. August 2019

Mainz (ots)

Woche 34/19 Donnerstag, 22.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.35 ZDFzoom Es stinkt! - Dicke Luft in Deutschland Deutschland 2016 13.05 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze USA 2015 13.50 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie USA 2015 14.35 Super-Vulkane im All Großbritannien 2017 15.20 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016 16.05 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016 16.50 Das Ende unseres Sonnensystems Großbritannien 2016 17.35 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr Großbritannien 2015 23.10 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015 23.55 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015 0.40 heute journal 1.05 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018 1.50 Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite Deutschland 2018 2.35 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 3.20 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 4.05 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 4.50 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell