ZDFinfo

ZDFinfo-Doku "Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Astronomen sind auf der ganzen Welt im Jagdfieber. Sie durchforsten das Universum nach fernen Planeten, die der Erde ähneln. Am Freitag, 23. August 2019, 20.15 Uhr, erklärt die ZDFinfo-Doku "Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde" die Suche nach den faszinierenden Himmelskörpern.

Bisher konnten Astronomen schon Tausende Exoplaneten identifizieren. Doch eine Entdeckung stellt alle in den Schatten: 2015 entdecken sie das einzigartige Planetensystem Trappist-1. In 40 Lichtjahren Entfernung umkreisen sieben etwa erdgroße Planeten einen Stern. Drei davon befinden sich in einer potentiell bewohnbaren Zone. Könnte es dort Leben geben?

ZDFinfo wiederholt "Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde" am Donnerstag, 29. August 2019, 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 30. August 2019, 18.00 Uhr.

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/exoplaneten

ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.de

https://twitter.com/ZDFinfo

https://facebook.com/ZDFinfo

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell