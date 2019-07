DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

DDV veröffentlicht Neuauflage seines Best Practice Guide zur EU DS-GVO

Frankfurt am Main (ots)

Seit dem 25. Mai 2018 müssen die Unternehmen die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in der Praxis beachten. Als Erster im Dialogmarketing hatte der DDV bereits zwei Jahre zuvor, nachdem der Text beschlossen worden war, einen Best Practice Guide zu den Auswirkungen der Verordnung auf die dynamische Branche des Data Driven- und Dialogmarketings herausgegeben.

Nach einer überarbeiteten zweiten Auflage im September 2017 hat der DDV nun eine Neuauflage seines Best Practice Guide zur Datenschutz-Grundverordnung vorgelegt.

"Diese neue Publikation ist auf Basis aktueller Bewertungen für die gesamte Branche das beste Nachschlagewerk für den effizienten Umgang mit der neuen Verordnung im Tagesgeschäft datenverarbeitender Unternehmen. Es sorgt rechtssicher in einem komplexen Themenumfeld für Klarheit", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp.

Die dritte Auflage berücksichtigt insbesondere die Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses und die deutsche Orientierungshilfe zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung, die im November 2018 von der Datenschutzkonferenz beschlossen wurde.

Des Weiteren sind seit Mai 2018 im Rahmen der Umsetzung der Verordnung in der Tagespraxis bei Anwendern und Dienstleistern eine Reihe konkreter Fragestellungen aufgetreten, die im Guide behandelt werden.

Wie bereits die Vorauflagen wurde der Best Practice Guide vom Arbeitskreis Datenschutz des DDV unter maßgeblicher Mitwirkung von Prof. Dr. Ulrich Wuermeling, Latham & Watkins LLP, Frankfurt/London erstellt.

Der neue Guide ist kostenfrei als PDF und gedruckt verfügbar. DDV-Mitglieder können das PDF ab sofort auf der DDV-Webseite im Mitgliederbereich herunterladen und erhalten den Guide in Kürze auf postalischem Weg. Alle weiteren Interessenten können den Guide per E-Mail unter info@ddv.de anfordern. Pressevertreter wenden sich bitte direkt an Boris von Nagy, Leiter Kommunikation, E-Mail: b.vonnagy@ddv.de.

