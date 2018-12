Mainz (ots) -

Woche 01/19 Dienstag, 01.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 6.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 7.05 ZDF-History Auf einmal Prinzessin Deutschland 2016 7.35 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016 8.20 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 23.55 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 0.40 ZDF-History Wir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres Urlaubs Deutschland 2018 1.25 ZDF-History Mallorca - Eine deutsche Liebe Deutschland 2018 2.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 2.55 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 3.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 4.25 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 Woche 01/19 Mittwoch, 02.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 5.40 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016 6.05 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 6.50 ZDF-History Der letzte "Gigant" - auf der Suche nach Hitlers Riesenflugzeug ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 22.25 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr 23.05 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen 23.50 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung 0.35 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 1.05 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012 1.50 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 2.30 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 3.15 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2013 3.55 Die Pioniere Amerikas Zeitenwende USA 2013 4.40 Geniale Rivalen Fernsehen - Farnsworth gegen Sarnoff USA 2016 Woche 02/19 Mittwoch, 09.01. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 22.30 Ermittler! Tatort Berlin "Ermittler! - Gewaltspirale" entfällt 23.00 Ermittler! Im Dunkel der Nacht 23.30 Ermittler! Grab in der Tiefe "Ermittler! - Heimtückische Pläne" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell