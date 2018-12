"Amerikas neue Nazis": Neue PBS-Frontline-Doku in ZDFinfo

Zusammenstöße zwischen Ultra-Rechten und Gegen-Demonstranten in Charlottesville am 12. August 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Edu Bayer" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia eskalierte am 12. August 2017 eine rechtsextreme Demonstration der Vereinigungsbewegung "Unite the Right". Die PBS-Frontline-Doku "Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville" (Originaltitel: "Documenting Hate: Charlottesville") sendet ZDFinfo erstmals am Donnerstag, 27. Dezember 2018, 20.15 Uhr.

Der Film von A.C. Thompson zeichnet nach, was nach dem Aufmarsch passierte und weswegen die Vorfälle in Charlottesville eine innenpolitische Kontroverse auslösten: Ein Rechtsextremist fuhr mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten, eine 32-jährige Frau starb. Ihr Tod wurde zum Sinnbild einer neuen Gewaltbereitschaft in der US-amerikanischen Neonazi-Szene. Die Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die Geschehnisse in Charlottesville erzeugte zudem öffentliche Irritationen.

Die Dokumentation macht sich auf die Suche nach Hintermännern der amerikanischen Neonazi-Szene. Die Erstausstrahlung in ZDFinfo ist am Donnerstag, 27. Dezember 2018, eingerahmt von zwei weiteren PBS-Frontline-Dokus zu Hintergründen des politischen Geschehens in den USA: Um 19.30 Uhr ist erneut die Dokumentation "Die Vergessenen von Guantanamo - Häftling im Terrorknast" und um 21.00 Uhr die Dokumentation "American Patriot - Aufstand gegen den Staat" zu sehen.

"Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville" steht unter anderem erneut am Samstag, 29. Dezember 2018, 8.15 Uhr, und am Donnerstag, 17. Januar 2019, 18.45 Uhr, auf dem ZDFinfo-Programm.

