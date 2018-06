Mainz (ots) -

Woche 25/18 Freitag, 22.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.50 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin 7.20 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby? 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS 9.05 Die Macht der Saudis Der gefährliche Verbündete Frankreich 2016 9.50 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017 10.35 Das Brexit-Dilemma Theresa May und der zähe Abschied von Europa 11.25 Goodbye Europe - Die Geschichte des Brexit 12.05 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017 12.50 ZDF-History Kalte Heimat - Vertriebene in Deutschland Deutschland 2010 13.40 Hitlers Angriff aus dem All Das Geheimnis der V2 14.20 Damals nach dem Krieg Sommer in Ruinen Deutschland 2007 15.05 Damals nach dem Krieg Hunger und Hoffnung Deutschland 2007 15.50 Damals nach dem Krieg Schatten der Vergangenheit Deutschland 2007 16.35 Damals nach dem Krieg Suche nach Heimat Deutschland 2007 17.20 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (1) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015 18.05 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (2) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016 22.25 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 23.05 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016 23.50 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015 0.35 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne Mit Morgan Freeman USA 2013 1.20 Mysterien des Weltalls Sind wir alle Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2015 2.00 Mysterien des Weltalls Hat Gott die Welt erschaffen? Mit Morgan Freeman USA 2013 2.45 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Schattenuniversum? Mit Morgan Freeman USA 2014 3.30 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014 4.10 Mysterien des Weltalls Hat der Ozean ein Bewusstsein? Mit Morgan Freeman USA 2014 4.55 Mysterien des Weltalls Brauchen wir Feindbilder? Mit Morgan Freeman USA 2015 Woche 30/18 Sonntag, 22.07. Bitte Programmänderung beachten: 0.00 Ursprung der Technik Erfindungen für die Unterwelt "Von der Keule zur Rakete: Nahkampf" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )

