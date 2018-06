Mainz (ots) -

Woche 25/18 Donnerstag, 21.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.17 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.50 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Mörderjagd Schatten des Zweifels 23.10 Täterjagd Der Fall Nicole Saada 23.55 Täterjagd Der Fall Marc Van Beers 0.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017 1.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017 2.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 2.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 3.35 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 4.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 2016 Woche 26/18 Samstag, 23.06. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 21.45 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011 22.30 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011 23.15 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011 0.00 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011 0.45 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011 1.30 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011 2.15 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011 3.00 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 26/18 Mittwoch, 27.06. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.15 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016 6.00 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016 6.30 Ermittler! Im Dunkel der Nacht "Knast in Deutschland: Herz, Schmerz, Sühne" um 6.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 12.15 Ermittler! Nächtliche Besucher "Dem Verbrechen auf der Spur: Eine Frage der Schrift" entfällt 12.45 Aktion Leder Der geheime Fußballkrieg der Stasi 13.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Der verkaufte Fußball Deutschland 2016 "ZDF-History: Schwarz und weiß - Unsere Nationalmannschaft" um 13.45 Uhr entfällt 14.15 Match 64 Der Tag des WM-Finales 2014 Deutschland 2015 15.15 Wir haben den Pokal! Hinter den Kulissen der Nationalmannschaft 1990 und 1996 ( weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 19.30 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018 "ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" entfällt ( weiterer Ablauf ab 19.50 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 26/18 Freitag, 29.06. Bitte Programmänderung beachten: 18.45 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 "ZDF-History: 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland" entfällt ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 29/18 Freitag, 20.07. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 22.45 ZDF-History Das Geheimnis der großen Pharaonen Deutschland 2013 "Terra X: Im Schattenreich der Pharaonen" entfällt 23.30 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 0.15 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 ( weiterer Ablauf ab 1.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 3.45 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 4.15 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 Woche 30/18 Samstag, 21.07. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III. "Terra X: Im Schattenreich der Pharaonen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 30/18 Donnerstag, 26.07. Bitte Programmänderung beachten: 15.45 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 "Terra X: Im Schattenreich der Pharaonen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )

