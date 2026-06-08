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ZDFneo

Mainz, 08. Juni 2026
ZDFneo Änderungsmitteilung
PW24 und PW 27

Mainz (ots)

Woche 24/26 
Dienstag, 09.06. 

Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 

 21.10	 Dear England (2)
	 Großbritannien 2026
                    Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 
	 Free-TV-Premiere

 22.10	 Dear England (3)
	 Großbritannien 2026
                    Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 
	 Free-TV-Premiere

 23.05	 Dear England (4)
	 Großbritannien 2026
                    Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 
	 Free-TV-Premiere

 0.05	 neoriginal
	 Doppelhaushälfte
	 Invasion
	 Comedyserie
	 (vom 23.5.2023) 
	 Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027 

 0.35	 neoriginal
	 Doppelhaushälfte
	 Meta
	 Comedyserie
	 (vom 23.5.2023) 
	 Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027 

 1.10	 Inspector Barnaby
	 Fluch über Winyard
	 Nach Motiven von Caroline Graham						 (weitere Angaben s. 8.6.2026)	
	 (vom 6.8.2017)
	 
 2.45	 Death in Paradise
	 Musik im Blut
	 (vom 3.5.2024)
	 Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026 

 3.35	 Death in Paradise
	 Die letzte Botschaft - 1
	 (vom 21.11.2025)
	 Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026 

 4.20	 Death in Paradise
	 Die letzte Botschaft - 2
	 (vom 21.11.2025)							 Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026 

 5.05	 Death in Paradise
	 Die Erpressung
	 (vom 28.11.2025)
	 Im Streaming: 10. Juni 2025, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2025 

(Der Spielfilm „Und täglich grüßt das Murmeltier“ entfällt).


Mittwoch, 10.06. 

Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 

 23.50	 Der Blob
	 (The Blob)
	 USA 1988								 (weitere Angaben s. 1.7.2026)
                    Im Streaming: 10. Juni 2026, 1.20 Uhr bis 17. Juni 2026 

 1.15	 Die glorreichen 10
	 Die größten Loser der Geschichte
	 (vom 10.1.2015)
	 
 2.00	 Sketch History
	 Neues von gestern
	 (vom 8.6.2017)

 2.25	 "heute-show"-Online Clip
	 Kampf gegen den Fachkräftemangel
	 Larissa als Verwaltungsfachkraft
	 (vom 13.8.2023)
	 
(Der Spielfilm „Salt“ wird auf 1.7.2026, 23.10 Uhr verschoben)


Woche 27/26 
Mittwoch, 01.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 23.10	 Salt
         	 USA 2010								 (weitere Angaben s. 10.6.2026)						  Im Streaming: 1. Juli 2026, 0.45 Uhr bis 8. Juli 2026 

(Der Spielfilm „Der Blob“ wird auf 10.6.2026, 23.50 Uhr verschoben).

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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