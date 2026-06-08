ZDFneo

Mainz, 08. Juni 2026

ZDFneo Änderungsmitteilung

PW24 und PW 27

Mainz (ots)

Woche 24/26 Dienstag, 09.06. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 21.10 Dear England (2) Großbritannien 2026 Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 Free-TV-Premiere 22.10 Dear England (3) Großbritannien 2026 Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 Free-TV-Premiere 23.05 Dear England (4) Großbritannien 2026 Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 Free-TV-Premiere 0.05 neoriginal Doppelhaushälfte Invasion Comedyserie (vom 23.5.2023) Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027 0.35 neoriginal Doppelhaushälfte Meta Comedyserie (vom 23.5.2023) Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027 1.10 Inspector Barnaby Fluch über Winyard Nach Motiven von Caroline Graham (weitere Angaben s. 8.6.2026) (vom 6.8.2017) 2.45 Death in Paradise Musik im Blut (vom 3.5.2024) Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026 3.35 Death in Paradise Die letzte Botschaft - 1 (vom 21.11.2025) Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026 4.20 Death in Paradise Die letzte Botschaft - 2 (vom 21.11.2025) Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026 5.05 Death in Paradise Die Erpressung (vom 28.11.2025) Im Streaming: 10. Juni 2025, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2025 (Der Spielfilm „Und täglich grüßt das Murmeltier“ entfällt). Mittwoch, 10.06. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 23.50 Der Blob (The Blob) USA 1988 (weitere Angaben s. 1.7.2026) Im Streaming: 10. Juni 2026, 1.20 Uhr bis 17. Juni 2026 1.15 Die glorreichen 10 Die größten Loser der Geschichte (vom 10.1.2015) 2.00 Sketch History Neues von gestern (vom 8.6.2017) 2.25 "heute-show"-Online Clip Kampf gegen den Fachkräftemangel Larissa als Verwaltungsfachkraft (vom 13.8.2023) (Der Spielfilm „Salt“ wird auf 1.7.2026, 23.10 Uhr verschoben) Woche 27/26 Mittwoch, 01.07. Bitte Programmänderungen beachten: 23.10 Salt USA 2010 (weitere Angaben s. 10.6.2026) Im Streaming: 1. Juli 2026, 0.45 Uhr bis 8. Juli 2026 (Der Spielfilm „Der Blob“ wird auf 10.6.2026, 23.50 Uhr verschoben).

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