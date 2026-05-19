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ZDFneo PW 22/2026 - Programmänderung für 19.05. und 20.05.2026

Mainz (ots)

Woche 21/26 
Dienstag, 19.05. 

Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 

 20.15	 Zur Erinnerung an Alexander Held
	 Stralsund - Waffenbrüder
	 (vom 12.5.2020)

	 Nina Petersen 	Katharina Wackernagel 
	 Karl Hidde 	 	Alexander Held 
	 Karim Uthman 	Karim Günes 
	 Techniker Stein 	Andreas Schröders 
	 Caroline Seibert 	Therese Hämer 
	 Thomas Jung 	Johannes Zirner 
	 Sascha Müller 	Florian Bartholomäi 
	 Jeanette Beckmann 	Alina Levshin 
	 Wolfram Winkelmann 	Karl Kranzkoswki 
	 Monika Beckmann 	Marita Breuer 
	 Rainer Oehler 	Peter Kremer 
	 und andere 	 

	 Musik: Oliver Kranz
	 Kamera: Daniel Koppelkamm
	 Buch: Daniel Schwarz, Thomas Schwebel
	 Regie: Kaspar Heidelbach
	 Deutschland 2018
Im Streaming: 19. Mai 2026, 21.45 Uhr bis 19. Mai 2027 

 21.45	 Stralsund - Die rote Linie
	 (vom 21.10.2025)

	 Nina Petersen 	 Katharina Wackernagel 
	 Karl Hidde 	 	 Alexander Held 
	 Karim Uthman 	 Karim Günes 
	 Thomas Jung 	 Johannes Zirner 
	 Benjamin Lietz 	 Wotan Wilke Möhring 
	 Techniker Stein 	 Andreas Schröders 
	 Georgi Kutaev 	 David Mullikas 
	 und andere 	 

	 Schnitt: Jan Henrik Pusch
	 Musik: Oliver Kranz
	 Kamera: Christoph Chassée
	 Buch und Regie: Martin Eigler
	 Deutschland 2022
Im Streaming: 19. Mai 2026, 23.15 Uhr bis 19. Mai 2027 


 
 23.15	 neoriginal
	 Doppelhaushälfte
	 Mediation

 23.35	 neoriginal
	 Doppelhaushälfte
	 SchöneBunteFelde

 0.00	 Killing Eve
	 Neue Allianzen

 0.45	 Killing Eve
	 Kreide

 1.25	 Escort Boys
	 Imkerei mit Zusatzleistungen

 2.05	 Escort Boys
	 Besondere Bedürfnisse

 2.45	 Escort Boys
	 Kundenzufriedenheit

 3.25	 Escort Boys
	 Unter Alpha-Frauen

 4.05	 Escort Boys
	 Honig ist die Zukunft

 4.40	 Escort Boys
	 Ein letztes Mal

 5.20	 Frag den Lesch
	 Der Mensch - ein "sozialer Meteoriteneinschlag"?
	 (vom 10.10.2013)
	 Deutschland 2013

 5.35	 Alex Rider
-6.20	 Zielscheibe


(Der Spielfilm „Spiel ohne Regeln“ wird auf Mittwoch, 20.05.2026, 23.10 Uhr, verschoben.) 



 
Mittwoch, 20.05. 

Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 

 23.10	 Spiel ohne Regeln
	 (The Longest Yard)							 (Text und weitere Angaben s. 19.5.2026)

 0.55	 Double Team

 2.20	 Die glorreichen 10
	 Die famosesten Femmes fatales der Geschichte

 3.05	 Sketch History
	 Neues von gestern
	 (vom 4.12.2016)

 3.30	 Alex Rider
	 Unsichtbares Schwert

 4.15	 Terra Xplore
	 Was kann Hypnose wirklich?
	 (vom 6.11.2023)
	 Deutschland 2021


(Die Sendung „Die glorreichen 10: Die aberwitzigsten Abschiede der Geschichte“ sowie die Wiederholung des Spielfilms „Double Team“ um 2.30 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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