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ZDFneo PW 22/2026 - Programmänderung für 19.05. und 20.05.2026

Mainz (ots)

Woche 21/26 Dienstag, 19.05. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 20.15 Zur Erinnerung an Alexander Held Stralsund - Waffenbrüder (vom 12.5.2020) Nina Petersen Katharina Wackernagel Karl Hidde Alexander Held Karim Uthman Karim Günes Techniker Stein Andreas Schröders Caroline Seibert Therese Hämer Thomas Jung Johannes Zirner Sascha Müller Florian Bartholomäi Jeanette Beckmann Alina Levshin Wolfram Winkelmann Karl Kranzkoswki Monika Beckmann Marita Breuer Rainer Oehler Peter Kremer und andere Musik: Oliver Kranz Kamera: Daniel Koppelkamm Buch: Daniel Schwarz, Thomas Schwebel Regie: Kaspar Heidelbach Deutschland 2018 Im Streaming: 19. Mai 2026, 21.45 Uhr bis 19. Mai 2027 21.45 Stralsund - Die rote Linie (vom 21.10.2025) Nina Petersen Katharina Wackernagel Karl Hidde Alexander Held Karim Uthman Karim Günes Thomas Jung Johannes Zirner Benjamin Lietz Wotan Wilke Möhring Techniker Stein Andreas Schröders Georgi Kutaev David Mullikas und andere Schnitt: Jan Henrik Pusch Musik: Oliver Kranz Kamera: Christoph Chassée Buch und Regie: Martin Eigler Deutschland 2022 Im Streaming: 19. Mai 2026, 23.15 Uhr bis 19. Mai 2027 23.15 neoriginal Doppelhaushälfte Mediation 23.35 neoriginal Doppelhaushälfte SchöneBunteFelde 0.00 Killing Eve Neue Allianzen 0.45 Killing Eve Kreide 1.25 Escort Boys Imkerei mit Zusatzleistungen 2.05 Escort Boys Besondere Bedürfnisse 2.45 Escort Boys Kundenzufriedenheit 3.25 Escort Boys Unter Alpha-Frauen 4.05 Escort Boys Honig ist die Zukunft 4.40 Escort Boys Ein letztes Mal 5.20 Frag den Lesch Der Mensch - ein "sozialer Meteoriteneinschlag"? (vom 10.10.2013) Deutschland 2013 5.35 Alex Rider -6.20 Zielscheibe (Der Spielfilm „Spiel ohne Regeln“ wird auf Mittwoch, 20.05.2026, 23.10 Uhr, verschoben.) Mittwoch, 20.05. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.10 Spiel ohne Regeln (The Longest Yard) (Text und weitere Angaben s. 19.5.2026) 0.55 Double Team 2.20 Die glorreichen 10 Die famosesten Femmes fatales der Geschichte 3.05 Sketch History Neues von gestern (vom 4.12.2016) 3.30 Alex Rider Unsichtbares Schwert 4.15 Terra Xplore Was kann Hypnose wirklich? (vom 6.11.2023) Deutschland 2021 (Die Sendung „Die glorreichen 10: Die aberwitzigsten Abschiede der Geschichte“ sowie die Wiederholung des Spielfilms „Double Team“ um 2.30 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)

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